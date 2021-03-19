Başkan Öztürk'ten vatandaşlara '10 gün evde kalın' uyarısı - Son Dakika

Başkan Öztürk'ten vatandaşlara '10 gün evde kalın' uyarısı

19.03.2021 16:49
Başkan Öztürk'ten vatandaşlara '10 gün evde kalın' uyarısı, System.String[]

Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde Cuma günleri kurulan halk pazarında korona virüs ile mücadele kapsamında sıkı denetimler yapıldı.

Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde Cuma günleri kurulan halk pazarında korona virüs ile mücadele kapsamında sıkı denetimler yapıldı.

Son günler vaka sayısında ciddi bir artışının yaşandığı ilçede, Yahyalı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından pazar yerine gelen vatandaşların alınan tedbirlere uymaları, maske, mesafe ve hijyen konusunda dikkatli olmaları için sürekli uyarılar yapıldı.

Yahyalı İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Doğan ile birlikte denetimlere katılan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Kayseri ilçeleri içinde en fazla vaka Yahyalı'da. Bunun önüne geçebilmek için vatandaşlarımıza ikazlarda bulunuyoruz. Önümüzdeki 10 gün bizim için çok önemli. Vatandaşlarımız lütfen dikkatli olsunlar" dedi.

Denetim sorası açıklamalarda bulunan Başkan Öztürk, "Bugün İlçe Sağlık Müdürümüz ile birlikte kurulan ilçe pazarında denetimler yaptık. Pazara gelen vatandaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkatli etmeleri için tatlı dille ikaz ettik. Üzülerek ifade ediyorum, salgın ilçemizde pik yapmış durumda. İlçe olarak En'leri seviyoruz. Geçen aylarda "en düşük vaka sayısı" ilçemizde görülürken, şimdi "en yüksek vaka sayısı" ilçemizde görüldü. Bunun önüne geçebilmek için çeşitli mecraları kullanarak vatandaşlarımızı ikaz ediyoruz. Maalesef bizim için canla başla mücadele eden Sağlık Çalışanlarımızı üzüyoruz. Biz, ilçemiz adına onlardan özür diliyoruz. Bunun önüne geçmek bizim elimizde. Vatandaşlarımız 10 gün boyunca ziyaretlerini durdursunlar. Diğer insanların sağlığını tehlikeye atmak kul hakkı. Bu noktada insanlarımızın yapacağı birçok şey var. Yahyalı'yı yine "en düşük vaka" görülen ilçe olarak görmek istiyoruz. Lütfen evde kal, sağlıklı kal Yahyalı" diye konuştu.

İlçedeki Koronavirüs tablosu hakkında değerlendirmeler yapan Yahyalı İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Doğan da, " Geçtiğimiz aylarda verdiğimiz yoğun çabaların emeğini almış, ilçemizde "0" vaka sayısını görmüştük. Maalesef bu süreçte bazı insanların kendini boş vermesi sonucu ilçemizde bir takım hareketlilik başladı. Virüs, mutasyonlu olması nedeniyle hızlı bir şekilde yayıldı. Biz işimizin başındayız. Virüsle olan mücadelemize devam ediyoruz. Vatandaşlarımız bizlere yardımcı olsunlar. 10 gün boyunca yapılan uyarılara riayet etsinler. İlçemizde "0" vaka sayısını tekrar göreceğiz" İfadelerini kullandı. - KAYSERİ

Başkan Öztürk'ten vatandaşlara '10 gün evde kalın' uyarısı
Başkan Öztürk'ten vatandaşlara '10 gün evde kalın' uyarısı
Başkan Öztürk'ten vatandaşlara '10 gün evde kalın' uyarısı

Koronavirüs, Hisarcık, Kayseri, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Öztürk'ten vatandaşlara '10 gün evde kalın' uyarısı - Son Dakika


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