Başkan Öztürk'ten yeni yıl değerlendirmesi

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye'nin 2019 yılına bir önceki yılın son çeyreğinde finansal şokla başladığını, bu durumun çok geçmeden düzeldiğini söyledi.



KTO Başkanı Selçuk Öztürk 2019 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. KTO binasında gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye'nin 2019 yılına bir önceki yılın son çeyreğinde finansal şokla başladığını, bu durumun çok geçmeden düzeldiğini söyledi. İktisadi faaliyetlerin daraldığı, enflasyon ve faizlerin yüzde 20'leri aştığı bir dönemden geçildiğini belirten Başkan Öztürk, "Yılın ilk yarısında dönem dönem etkisini hissettiren sorunlar ikinci yarıda yatışmış, ekonomide stabilite, kurda bir nebze istikrarlı seyir, enflasyonda ise baz etkisiyle birlikte yeniden yüzde 10 seviyelerine gerileme gözlenmiştir. Küresel ekonomide ve finansal piyasalarda şartlar değişmiş, varlık fiyatlarında sınırlı da olsa artış kaydedilmiş, faizler ve kredi koşullarındaki katılık gevşemiştir. 2018 yılını yüzde 2,6 büyüme ile tamamlayan ülkemiz, 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 2,3 ve ikinci çeyreğinde yüzde 1,6 daralmıştır" dedi.



"Konya 2019'da tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirmiştir"



Ekonominin üçüncü çeyrekte beklentileri aşarak yüzde 0,9 büyüdüğünü belirten Başkan Selçuk Öztürk, Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri doğrultusunda 2019'u yüzde 0,5'e yakın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışıyla tamamlamasının beklendiğini anlattı. Konya ticaret ve sanayisinin ihracat konusunda yeni rekorlar kırmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Öztürk, "Türkiye'nin yüzde 2,04 artış gösterdiği ihracatta Konya, 2019'da yüzde 11,75 artış ile 2,014 milyar dolar yaparak tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullandı.



Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü



2020 yılında KTO-TEK bünyesinde KTO Karatay Üniversitesinin Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK) ve Enerji Verimliliği Merkezi kurma çalışmalarına başlanacağını ifade eden Öztürk, Mevlana Kalkınma Ajansı'nın finansal desteği ile yapılan Mesleki Eğitim Merkezi'nde sanayinin ihtiyaç duyduğu konularda kısa süreli mesleki gelişim eğitimlerinin verileceğini sözlerine ekledi. - KONYA