Başkan Öztürk, ticari taksicilerle toplantı düzenledi - Son Dakika
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Başkan Öztürk, ticari taksicilerle toplantı düzenledi

6 saat önce

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede hizmet veren ticari taksi sahipleriyle istişare toplantısı düzenledi.

Başkan Öztürk, ticari taksicilerle toplantı düzenledi, System.String[]

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede hizmet veren ticari taksi sahipleriyle istişare toplantısı düzenledi.


Yahyalı Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya Başkan Esat Öztürk'ün yanı sıra, Yahyalı Şoförler Odası Başkanı İsmail İlboğa ve taksi sahipleri katıldı.


Toplantı da Yahyalılı taksicilerin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe uyum süreci ele alındı.


Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Esat Öztürk, " Toplantı vesilesiyle taksici esnafımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Rabbim kazancınızı, müşterinizi bol etsin. Kazasız, belasız bir şekilde evinize rızık götürmeyi nasip etsin. İlçemizde 23 adet taksici esnafımız bulunuyor. Resmi olarak da 4 adet durağımız var. Gerek belediyemizin gerek odamızın gerekse sizlerin amacı insanlarımıza daha kaliteli, güvenli bir yolculuğu temin etmek. Bunu sağlamak içinde size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bereketli bir toplantı yaptık. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz, her zaman esnafımızın yanındayız. Bizim ayakta kalabilmemiz, sizin ayakta kalabilmenizle orantılı. Ben sizlere dua ediyorum, sizlerden de dua bekliyorum. Allah çalışmalarınız da kolaylıklar versin. Asıl olan birbirimize olan saygımız, sevgimiz ve güvenliğimiz" diye konuştu.


Toplantıya ev sahipliğinden dolayı Başkan Esat Öztürk'e teşekkür eden Yahyalı Şoförler Odası Başkanı İsmail İlboğa 'da, " Belediyemiz ev sahipliğinde, taksici esnafımızla bir araya gelerek istişare toplantısı yaptık. UKOME' nin verdiği karar doğrultusunda belediyemiz ve şoförler odasının çalışmasıyla durak sayımızı, ticari taksi sayımızı belirlemek ve araçların tek tip kaplama olması için toplantı yaptık. Güzel bir toplantı oldu" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Esat Öztürk, Kayseri, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:14 Kaynak: İHA
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