Başkan Öztürk yarışmada derece elde eden öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, çeşitli yarışmalarda başarı gösteren Hacı Hasan Efendi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Esat Öztürk, çeşitli yarışmalarda başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi.

Alınan başarılı sonuçlardan dolayı öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Hacı Hasan Efendi İmam Hatip Ortaokulumuz, ismine yakışır bir başarıyı ilçemize kazandırdı. Dart sporunda il birincisi olduğunuz için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca hem sağ hem sol kol olmak üzere bilek güreşinde aldıkları başarılı sonuçlarla kupayı ilçemize getirdikleri için sizleri kucaklıyor, tebrik ediyorum. Bunların yanında Güzel Kuran Okuma ve Ezan Okuma yarışmalarında başarılı sonuçlar alan yavrularımıza şükranlarımı sunuyorum. İlçemize nice nice böyle güzel kupalar getirelim. Belediye olarak sizleri her zaman teşvik edecek, maddi ve manevi olarak da yanınızda olacağız."