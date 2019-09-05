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Başkan Öztürk, Zabıta Haftasını personeliyle kutladı

2 saat önce

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Zabıta Teşkilatı'nın 193. Kuruluş yıldönümünde zabıta personeliyle bir araya geldi.

Başkan Öztürk, Zabıta Haftasını personeliyle kutladı, System.String[]

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Zabıta Teşkilatı'nın 193. Kuruluş yıldönümünde zabıta personeliyle bir araya geldi.


Özverili çalışmalarından dolayı zabıta personeline teşekkür ederek hediye takdim eden Başkan Esat Öztürk; "Zabıta teşkilatımızın 193. kuruluş yıldönümü, öncelikle belediyemizde çalışan mesai arkadaşlarıma ve ülkemizdeki bin 397 belediyede görev zabıta kardeşlerime kutlu olsun. Zabıta Teşkilatı belediyelerin olmazsa olmazıdır. İlçemizde esenlik hizmetleri konusunda gece-gündüz demeden görev yapıyorsunuz. Bu manada Zabıta Teşkilatımız çok önemli bir yere sahip. Yahyalı 36 bin nüfuslu bir ilçemiz. 41 mahallemiz var. 41 mahallemizde, mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapıyorsunuz. Çalışmanızdan dolayı ben sizleri tebrik ediyor ve sizlere teşekkür ediyorum. Belediye biraz fedakarlık isteyen, özveri isteyen bir kurum. Hamt olsun ben bu özveriyi sizlerde görüyorum. Yaklaşık 5,5 yıldan beri sizlere aynı kurumun havasını teneffüs ediyoruz. Yahyalı biraz daha itina gösterilecek bir turizm ilçesi. Kayseri'de bulunan 16 ilçe içerisinde, hiç tartışmasız, birçok doğal güzellikle ön plana çıkıyoruz. Bu güzel ilçeye güzel hizmetler ve özveri yakışır diye düşünüyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Esat Öztürk, Kayseri, Yahyalı, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:24 Kaynak: İHA
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