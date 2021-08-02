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Başkan Özyiğit, Emirler projesi için mahallelinin görüşünü aldı - Son Dakika

Başkan Özyiğit, Emirler projesi için mahallelinin görüşünü aldı

02.08.2021 11:24
Başkan Özyiğit, Emirler projesi için mahallelinin görüşünü aldı, System.String[]

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Emirler Mahallesini ziyaret ederek hazırladıkları projeyi vatandaşlarla paylaştı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Emirler Mahallesini ziyaret ederek hazırladıkları projeyi vatandaşlarla paylaştı. Mahallelinin görüş, öneri ve taleplerini alan Başkan Özyiğit, yönetimde ortak akıl ve katılımcılık vurgusu yaptı.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Özyiğit, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Emirler Mahallesini ziyaret etti. Emirler halkıyla bir araya gelen Özyiğit, asırlık çınar ağacının da bulunduğu köy meydanı ve Karacaoğlan Çeşmesi için hazırladıkları projeyi orada yaşayan vatandaşlara anlattı. Projeyi ayrıntılarıyla aktaran Özyiğit, "Buraya vatandaşlarımızın önerisini almaya, onların fikirlerini dinlemeye geldik. Hiçbir zaman halka rağmen bir şey yapmayacağız" dedi.

"Proje hakkında burada yaşayan vatandaşlarımızın önerilerini tek tek dinledik"

Köy meydanını, doğal dokusunu koruyarak yenileyeceklerini; mahallede bulunan tarihi Karacaoğlan Çeşmesi ve etrafı için de restorasyon ve düzenleme çalışmaları yapacaklarını belirten Özyiğit, Emirler'de bulunan Gelincik Tepesi için hazırladıkları proje ile ilgili de vatandaşları bilgilendirdi. Başkan Özyiğit, "Emirler, Mersin ve Yenişehir'in kuzeye açılan yolunun geçtiği önemli bir mahallemiz. Şu an bulunduğumuz köy meydanı çok uğrak bir nokta haline geldi. Hem mahallelinin hem de misafirlerin tarihi ağacın altında çaylarını içip soluklandığı bu yeri düzenlemek ve daha da güzelleştirmek için bir proje hazırladık. Gelincik Tepesi projemiz tamamlandığında burası çok daha yoğun olacak. Proje hakkında burada yaşayan vatandaşlarımızın önerilerini tek tek dinledik. Hassasiyetlerini dikkate alacağız ve çalışmalarımızı ona uygun bir şekilde yapacağız" diye konuştu.

Son günlerde Türkiye genelinde ve Mersin'de çıkan orman yangınları hakkında da konuşan Başkan Özyiğit, vatandaşlara 'ormanlarımıza hep birlikte sahip çıkalım' çağrısında bulundu.

Emirler Mahallesi Muhtarı Rüştü İkiz ve mahallede yaşayan vatandaşlar, Özyiğit'in ziyareti ve projeyi öncelikle kendileriyle paylaşmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür ettiler. - MERSİN

Başkan Özyiğit, Emirler projesi için mahallelinin görüşünü aldı
Başkan Özyiğit, Emirler projesi için mahallelinin görüşünü aldı
Başkan Özyiğit, Emirler projesi için mahallelinin görüşünü aldı
Başkan Özyiğit, Emirler projesi için mahallelinin görüşünü aldı
Başkan Özyiğit, Emirler projesi için mahallelinin görüşünü aldı
Başkan Özyiğit, Emirler projesi için mahallelinin görüşünü aldı

Abdullah Özyiğit, Karacaoğlan, Yenişehir, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Özyiğit, Emirler projesi için mahallelinin görüşünü aldı - Son Dakika Ekonomi


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