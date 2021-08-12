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Başkan Özyiğit, Ersu Şaşma ile bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Özyiğit, Ersu Şaşma ile bir araya geldi

12.08.2021 11:18
Başkan Özyiğit, Ersu Şaşma ile bir araya geldi, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil eden milli atlet Ersu Şaşma ile antrenman yaptığı tesislerde bir araya geldi.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil eden milli atlet Ersu Şaşma ile antrenman yaptığı tesislerde bir araya geldi.

Başkan Özyiğit, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada Türkiye'yi temsil eden ve yarışları 10.'uncu olarak tamamlayan Mersinli milli atlet Ersu Şaşma'yı ziyaret etti. Olimpiyatlarda erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olarak adını Türk spor tarihine yazdıran Şaşma ile antrenman yaptığı Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde bir araya gelen Özyiğit, Şaşma'nın gelecekte daha büyük başarılar elde edeceğini ifade etti. Özyiğit, "Bugün göğsümüzü kabartıp gelecek için büyük umut ışığı yakan Ersu ile beraberiz. Bize yaşattığı sevinç, heyecan ve geleceğe dair büyük ışık nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. Yenişehrimizden böyle gençlerin yetişmiş olması bizleri gururlandırıyor. Onu çok daha iyi yerlerde göreceğimizi biliyoruz. Ersu ile Tokyo'ya gitmeden önceki görüşmememizde kariyer planlamasında 2020 olimpiyatlarına sadece katılma hedefinin olduğunu bana söylemişti. Ama gördük ki Ersu burada yaptığı dereceyi orada yapsaydı neredeyse bir gümüş madalya alacaktı. Ama bu bize neyi gösterdi önümüzdeki dönemde Ersu dünyanın en iyisi olacak. Buna biz inanıyoruz, Ersu'nun ailesi inanıyor. Umut ediyorum öyle olacak. Onun için büyük bir inançla, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bütün bu süreçte de Yenişehir halkı ve Yenişehir Belediyesi Ersu ile beraber olacak" dedi.

21 yaşındaki milli atlet Ersu Şaşma ise "Ben gitmeden önce siz evimize geldiniz o benim için güzel bir motive oldu, gerçekten yanımda olduğunuzu hissettim. Yarışta da bunu bilinci ile yarıştım, elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Bu kadar oldu. Yine de sizleri, Yenişehir'i, Mersin'i daha çok gururlandırmak isterdim. İnşallah seneye dünya şampiyonasında, Avrupa'da ya da 2024'te madalya alarak daha iyisini yapmak istiyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN

Başkan Özyiğit, Ersu Şaşma ile bir araya geldi
Başkan Özyiğit, Ersu Şaşma ile bir araya geldi
Başkan Özyiğit, Ersu Şaşma ile bir araya geldi

Olimpiyat, Türkiye, Milli, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Özyiğit, Ersu Şaşma ile bir araya geldi - Son Dakika Spor


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