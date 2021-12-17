Başkan Özyiğit, genç eczacı meslektaşlarıyla buluştu - Son Dakika

Genç meslektaşlarına seslenen Başkan Özyiğit, "Hem sağlık hem de topluma hizmet alanında size olan güvencimiz ve inancımız tam. Yolunuz açık olsun şimdiden mesleğiniz hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Başkan Abdullah Özyiğit'in yanı sıra Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak,Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmiye Canacankatan ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Kültür sanat etkinliklerine katılın"

Törende konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin bu özel gününde yanlarında olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.Öğrencilere, üniversite hayatlarında kültür sanat etkinliklerine de katılmalarını tavsiye eden Başkan Özyiğit, kültür sanat etkinliklerine katılmanın dostlukları geliştirdiğini söyledi.Başkan Özyiğit, "Yenişehir'de olmaktan mutlu olduğunuzu düşünüyorum. Yenişehir'de böyle muhteşem bir salonu gerçekleştiren Sayın Rektörümüze şükranlarımı sunuyorum. Mersin'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve onun dışında bu salon her halde Türkiye'de bu büyüklükteki birkaç salondan.Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde sanat üretiliyor. Üniversite yaşamında meslek öğrenmenin ötesinde yaşamı da öğrenmemiz gerekiyor. Dostlukların gelişmesi için sanatsal etkinliklere katılmak önemlidir. Yenişehir Belediyesi olarak Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılan etkinliklerden faydalanmak istediğinizde de Yenişehir Belediyesine ulaşmanız yeterli, o konuda sizlere katkı sunacağız" diye konuştu.

"Düzenli, disiplinli çalışmanın elinden hiçbir şey kurtulmaz"

Eczacılık mesleğinde dayanışmanın her zaman yer aldığını anlatan Başkan Özyiğit, genç eczacı adaylarına tavsiyelerde de bulundu.Başkan Özyiğit, konuşmasına şöyle devam etti:"Bizim mesleğimizde gerçekten iyi bir dayanışma vardır. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin bir eczanenin kapısından girdiğinizde orada bütün sorununuz hallolur. Çünkü siz artık bir eczacısınız, bugün o ilk adımı atıyorsunuz. Mesleğe hoş geldiniz. Benim mesleğe olan övgüm boşa değil.İki oğlum var ikisi de eczacı. Onları eczacı olmaya teşvik ettiğimize göre demek ki mesleğimize inanmışız. Mesleğimize hep birlikte inanalım. Okul süresince düzenli çalışırsanız sıkıntı yaşamazsınız. Ufak tefek sıkıntılar olur, zaten o sıkıntılar olmazsa da tadı tuzu olmaz.Düzenli, disiplinli çalışmanın elinden hiçbir şey kurtulmaz.Zaten bu alanı kazanıp, bu puanlarla buraya geldiğinize göre bunu başarmışsınızdır. Eczacılık fakültesinde çok önemli bilgiler alacaksınız, mesleki bilgilerin yanında analitik düşünmeyle alakalı da altyapınız olacak ve çok güzel işler başaracaksınız. Hem sağlık alanında hem de topluma hizmet alanında size olan güvencimiz, inancımız tam. Yolunuz açık olsun şimdiden mesleğiniz hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Konuşmaların ardından Eczacılık Fakültesi öğrencilerine Başkan Abdullah Özyiğit, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak tarafından beyaz önlükleri giydirildi.