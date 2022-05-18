Başkan Özyiğit, İçel İdman Yurdu\'nu yalnız bırakmadı

TFF 3.Lig'te mücadele eden İçel İdman Yurdu, dün Orduspor ile karşı karşıya geldi. Ordu'da oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden kırmızı lacivertliler ikinci maçta Mersin'de konuk ettiği Orduspor'u 3-0 yenerek, finale çıkma başarısı gösterdi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de stadyumunda maçı izleyerek, takıma destek verdi.

Maç sonu açıklama yapan Başkan Özyiğit, " Kentimizin takımı İçel İdman Yurdu hemşehrilerimizin büyük desteğiyle finale yükseldi. 2. Lig'e çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Mersin İdman Yurdu ruhunu sahaya yansıtan takımımıza ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte takımımıza sahip çıkmaya devam etmeliyiz. Bu bizim için diriliş maçıydı. Çok mutluyuz"