Başkan Özyiğit, İçel İdman Yurdu'nu yalnız bırakmadı - Son Dakika

Başkan Özyiğit, İçel İdman Yurdu'nu yalnız bırakmadı

Başkan Özyiğit, İçel İdman Yurdu\'nu yalnız bırakmadı
Son Güncelleme: 18.05.2022 16:51

Başkan Özyiğit, maçı Mersin Stadyumu'nda binlerce Mersinli sporseverle izledi.

TFF 3.Lig'te mücadele eden İçel İdman Yurdu, dün Orduspor ile karşı karşıya geldi. Ordu'da oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden kırmızı lacivertliler ikinci maçta Mersin'de konuk ettiği Orduspor'u 3-0 yenerek, finale çıkma başarısı gösterdi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de stadyumunda maçı izleyerek, takıma destek verdi.

Maç sonu açıklama yapan Başkan Özyiğit, " Kentimizin takımı İçel İdman Yurdu hemşehrilerimizin büyük desteğiyle finale yükseldi. 2. Lig'e çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Mersin İdman Yurdu ruhunu sahaya yansıtan takımımıza ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte takımımıza sahip çıkmaya devam etmeliyiz. Bu bizim için diriliş maçıydı. Çok mutluyuz"

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Başkan Özyiğit, İçel İdman Yurdu'nu yalnız bırakmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Özyiğit, İçel İdman Yurdu'nu yalnız bırakmadı - Son Dakika
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