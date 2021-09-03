Başkan Özyiğit, mahalle sakinlerinin dayanışma yemeğine katıldı - Son Dakika

Pandemi döneminde bu tür etkinliklerin değerinin anlaşıldığına değinen Başkan Özyiğit, "Umut ediyorum ki herkes aşısını yaptırdığında, bu salgın bitecek ve birbirimize sarıldığımız o günler geri gelecek. O günlerin özlemiyle herkesin aşı olması gerektiğinin bir kez daha altını çiziyorum. Lütfen aşı olalım" dedi.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.Başkan Özyiğit, son olarak Pirireis Mahallesi sakinlerinin düzenlediği birlik, beraberlik ve dayanışma yemeğinde mahalle sakinleriyle buluştu.

Pirireis Mahallesi sakinlerinden Zeynep Eldem ve Nermin Durmaz'ın organize ettiği birlik, beraberlik ve dayanışma yemeğinde konuşan Başkan Özyiğit, salgın dolayısıyla insanların eskisi gibi çok sık bir araya gelemediğini, eski günlere geri dönülmesi için herkesin aşı yapması gerektiğini vurguladı.Başkan Özyiğit, "Mahallemizde bu güzel buluşmanın gelenek haline gelmesi, yılda birkaç sefer de olsa bir araya gelinmesi çok kıymetlidir.İçinde bulunduğumuz dönemde en büyük sıkıntı insanların bireyselleşmesi ve yabancılaşması. Kopup gidiyoruz. Herkes kendi yaşamının bir telaşına düşüyor, karşı komşumuzu bile tanımıyoruz ve maalesef komşuluk ilişkilerini çok geliştiremiyoruz. Böyle güzel bir geleneğin bütün Yenişehir'e, Mersin'e yayılmasını diliyorum. Yenişehir Belediyesine aday olduğumuzda 6 temel ilke koymuştuk. Bu ilkler hareket, eğitim, hemşehrilik, kentleşme, ekoloji ve dayanışmaydı. Hareket başlığının içinde spor var, sanat var ve insanları evinden dışarıya çıkarma isteği var. Bununla ilgili yaptığımız birçok faaliyet var. Pandemi öncesinde çay saatinde Ata Tenis Kulübü'nde kadınlarımızın tenis öğrenmeleri için kurslar düzenledik, bu kurslar çok ilgi gördü. 300'ün üzerinde her yaştan kadınlar belirli bir sürede tenisi öğrendiler, 242'si sertifika aldı. Yine geçtiğimiz yaz mahallelerde, parklarda akşamları etkinlikler yaptık, pandemiden dolayı ara verdik bu etkinliklere. Ama umut ediyorum ki herkes aşısını yaptırdığında, bu salgın bitecek ve birbirimize sarıldığımız o günler geri gelecek. Ve o günlerin özlemiyle herkesin aşı olması gerektiğinin bir kez daha altını çiziyorum. Lütfen aşı olalım" dedi.

Mahalle sakinleri de Başkan Özyiğit'e, dayanışma yemeğine katıldığı için teşekkür ettiler.