Başkan Özyiğit, mahallelerde vatandaşların taleplerini dinliyor - Son Dakika

Başkan Özyiğit, mahallelerde vatandaşların taleplerini dinliyor

09.03.2021 11:37
Başkan Özyiğit, mahallelerde vatandaşların taleplerini dinliyor, System.String[]

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, mahalleleri gezerek, vatandaşlarla buluşuyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, mahalleleri gezerek, vatandaşlarla buluşuyor. Ziyaretlerinde hayata geçirdikleri hizmetler hakkında vatandaşları bilgilendiren Başkan Özyiğit, talep ve önerileri de dinleyerek, var olan sorunları yerinde tespit ediyor.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde İnönü Mahallesi esnafıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Özyiğit, 50. Yıl ve Aydınlıkevler mahallelerinde de esnaf, semt pazarı ve site ziyaretlerinde bulundu.

Talepleri dinledi, sorunları yerinde tespit etti

Başkan Özyiğit, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile birlikte ilk olarak 50. Yıl Mahallesi Muhtarı Nergiz Özcan'ı ziyaret etti. Özcan ile mahalle hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Özyiğit, halka en yakın temsil birimlerinden olan muhtarlıklarla iş birliği içerisinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Özyiğit, daha sonra 50. Yıl Mahallesindeki Metro Gold Sitesini ziyaret ederek, site sakinleriyle bir araya geldi. Yenişehir için hayata geçirdikleri hizmetler hakkında vatandaşları bilgilendiren Özyiğit, talep ve önerileri de yerinde dinledi.

Daha sonra Aydınlıkevler Mahallesine geçen Özyiğit, esnafı ve Aydınlıkevler semt pazarını gezdi. Pazarcı esnafıyla tek tek sohbet eden Özyiğit, "Pazarcı esnafımıza hayırlı ve bereketli işler diledik. Önerilerini ve görüşlerini not ettik. Sorunları tamamen ortadan kaldırmak için görev başındayız" dedi.

Bir alışveriş merkezini de gezen Özyiğit, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan emekçi kadılara ve ziyaretçilere karanfil hediye ederek, günlerini kutladı.

"Halkla birlikte Yenişehir'i yönetmeye devam edeceğiz"

Vatandaşlarla karşılıklı dayanışma ile bugüne kadar çok güzel işler yaptıklarına dikkat çeken Başkan Özyiğit, "Halkla buluştuk, esnafımızla bir araya geldik. Halkımızla iç içeyiz, sorunlarında ve sıkıntılarında onlarla birlikte olmaya özen gösteriyoruz. Hiçbir zaman kendi bildiğimiz noktada olmadık, halktan aldığımız geri bildirimle yani onların taleplerini yerine getirme noktasında temel bir anlayışımız var. Bunu göreve geldiğimiz ilk günlerden bu yana gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini dinledik, dinliyoruz. Bugüne kadar karşılıklı dayanışma ile çok güzel işler yapabileceğimizi gördük. Tabi hizmetlerimizi de anlattık. Çalışmalarımızı aktardık, özellikle 0-6 yaş arası çocuklara yönelik hayata geçirdiğimiz proje ile ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Türkiye'de yapılmayan bir çalışmaydı. Bir belediyenin yaptığı en özgün çalışmalardan biri diyebiliriz. İnsanlarımız bu hizmetlerden yararlanmaları için öncelikle hizmet hakkında bilgi sahibi olmalılar. Biz de kendilerini bilgilendiriyoruz. Karşılıklı görüşlerimizi ifade ediyoruz ve bu şekilde daha iyi bir noktaya ulaşacağız. Ziyaretlerimiz devam edecek, halkla birlikte Yenişehir'i yönetmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Başkan Özyiğit, mahallelerde vatandaşların taleplerini dinliyor
Başkan Özyiğit, mahallelerde vatandaşların taleplerini dinliyor
Başkan Özyiğit, mahallelerde vatandaşların taleplerini dinliyor
Başkan Özyiğit, mahallelerde vatandaşların taleplerini dinliyor
Başkan Özyiğit, mahallelerde vatandaşların taleplerini dinliyor

Abdullah Özyiğit, Yenişehir, Mersin, İnönü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Özyiğit, mahallelerde vatandaşların taleplerini dinliyor - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • ÖZMERSİNLİ: Syn BAŞKANIM KOLAY GELSİN EMEKLERİNİZE SAĞLIK.BEN 10 SENE MEZİTLİDE OTURMUŞ 1 SENEDİR YENİŞEHİR ESKİ ADI AFETEVLER YENİ ADI KUZEYKENT MAH.3157 SOKAKTA İKAMET ETMEKTEYİM ANCAK GELDİĞİME PİŞMANIM YENİŞEHİRMİ ESKİŞEHİRMİ UNUTULMUŞ BİR BÖLGE NE SEMT PAZARI NE EMNİYET HİÇBİRŞEY YOK TEK TAKDİR EDİLECEK OLAN 4,ÇEVRE YOLU YAPIMI.LÜTFEN UNUTULMAYALIM. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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