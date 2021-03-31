Başkan Özyiğit ve muhtarlar, Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı - Son Dakika

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Yenişehir mahalle muhtarları Anıtkabir'i ziyaret ederek, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı. Başkan Özyiğit, "Yenişehir Belediye Başkanı olarak muhtarlarımızla Ulu Önderimizin huzurunda bulunmak hayatımdaki en duygusal anlardan biri" dedi.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, beraberinde CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ve mahalle muhtarlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Özyiğit, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunuldu. Özyiğit, daha sonra Anıtkabir Şeref Defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

Anıtkabir Şeref Defterini imzalayan Başkan Özyiğit, deftere şunları yazdı:

"Eşsiz Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk; devrimlerinizin koruyucusu ve cumhuriyetin yılmaz bekçisi bir belediye başkanı olarak büyük bir gururla manevi huzurlarınızdayım. Sizin de işaret ettiğiniz gibi aklın ve bilimin ışığında ülkemize ve halkımıza şerefle hizmet vermekteyiz. Büyük Atatürk, mutlulukla ifade etmek isterim ki, bir asır önce ifade ettiğiniz sözleriniz bilimle hiçbir zaman ters düşmedi. Umutlarımızı besleyen azminiz ve kararlılığınızla açtığınız yolda, ilkelerinizi rehber edinerek uygar ve çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti için çalışmaya devam edeceğiz. Kurucusu olduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekilleri, Yenişehir İlçe Başkanı ve Yenişehir mahalle muhtarlarımızla sizi saygı, özlem ve minnetle anıyoruz." - MERSİN