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Başkan Özyiğit: "Yenişehir'de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" - Son Dakika

Başkan Özyiğit: "Yenişehir'de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek"

05.01.2022 14:00
Başkan Özyiğit: "Yenişehir'de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek"

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlar için sosyal destek çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Mersin Yenişehir Belediye Meclisinin 2022 Yılı Ocak Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde, Başkan Abdullah Özyiğit'in başkanlığında yapıldı. Mecliste 29 madde görüşülerek, karara bağlandı.Toplantı,meclis üyesi Serdar Çelik'in istifası nedeniyle boşalan üyeliğe Yenişehir İlçe Seçim Kurulu kararı ile seçilen Destina Albayrak'ın Başkan Abdullah Özyiğit tarafından divana davet edilmesiyle başladı. Türkiye'nin en geç belediye meclis üyelerinden biri olarak görevine başlayan Destina Albayrak'ı tebrik eden Başkan Özyiğit,"Serdar Çelik 2,5 yılı aşkın süre görev yaptı. Kendisine emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Yeni görevinde başarılar diliyorum. Onun yerine Destina Albayrak, Yenişehir Belediye Meclis Üyesi olarak görevine başladı. Destina Albayrak'tan beklentimiz yaştaşlarının hakkını, hukukunu en üst seviyede korumak. Onların penceresinden hayata bakıp burada yaptığımız işlerde gençlere yeteri kadar dokunamamış isek bizleri uyarması, önerge vermesi ve gençlerin sesini burada yükseltmesi. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Vaka sayıları arttı"

Vatandaşlara Covid-19 salgını konusunda daha duyarlı olmaları çağrısında bulunan Başkan Özyiğit,"Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 son günlerde maalesef yine çok hareketlendi. Yeni varyantların etkisi olsa gerek. İnsanların '2 tane Sinovac aşı oldum' deyip 1 yıl önce olduğu aşıyla kendini aşı olmuş gibi hissetmesi ya da onu bahane edip o düşünceyle yeni aşıları olmaması büyük bir sıkıntı. Vaka sayıları yüksek ama can kayıpları genelde bu aksamalardan, 'aşı olmaya karşıyım' diyen ya da '2 tane aşı olmuştum' deyip tekrarları yapmayanlar oluyor." dedi.

"100. yılda Mersin tarihi bir gün yaşadı"

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı coşkusunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Özyiğit, "Bir asır önce bu topraklardan düşman bayrağını indirip Türk bayrağını göndere çekerek bu topraklarda özgür ve bağımsız bir biçimde demokrasinin kurallarını uyguladığımız bir biçimde yaşamımızı sürdürüyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. Başkan Abdullah Özyiğit, temeli atılan Mersin Metrosu projesiyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Başkan Özyiğit şunları söyledi: "100. yılda Mersin tarihi bir gün yaşadı ve Mersin çağdaş bir ulaşım aracı olan metronun temelini attı. Bu temel atma törenine katılan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in katılımı bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bu süreci sürdüren ve bu temelin atılmasında baş aktör olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e, bütün belediye meclisi üyelerine ve profesyonel ekibe teşekkürü bir borç biliriz. Umut ederim ki açılışı da hep birlikte yapma mutluluğuna erişiriz.İnşallah o belirlenen sürede tamamlanır ve açılışı da birlikte yaparız. Vatandaşlarımıza buradan şunu söylemek isterim. Tabi ki her nimetin bir külfeti var. Yapım aşamasında belli zahmetlere katlanacağız. Şimdiden uyarıyı yapalım. Yarın kazma işlerinden kaynaklı, orada vatandaşımızın hoşgörü ve sabrına sığınıyoruz."

"Yenişehir büyük bir aile"

Ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlar için sosyal destek çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Özyiğit, "Yeni yıla girerken halkımıza dokunmak istedik. Onların sıkıntılı günlerinde destek olmak istedik. Yüzlerce aileye sosyal yardımlarımızı gerçekleştirdik. Gelen talepler ve sosyal hizmet birimimizin yaptığı tespitler doğrultusunda gıda kolisi, kıyafet çantası, tablet, kırtasiye malzemeleri, akülü ve tekerlekli sandalyeler, engelli puseti, medikal yürüteç, bebek ve hasta beziyle bebek maması gibi malzemelerimizi tek tek vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bunların bir bölümüne yılbaşı öncesi ben de katıldım. Gerçekten de o duygulu anları yaşadık. Vatandaşlarımızın içinde bulunduğu sıkıntılı süreci de bizzat gördük.Bu çalışmalarımız devam edecek. Yenişehir büyük bir aile. Yenişehir'de o dayanışma köprüsü en üst seviyede kurulacak ve hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek şiarıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz gerçekten 24 saat esasına göre çalıştılar. Gece uykusuz kaldılar. Sabah o yardımların yerine ulaşması için gece uyumadan çalıştıklarına bizzat şahidim" ifadelerini kullandı.

2021-2022 eğitim yardımlarının ilk ödemesi 15 Ocak'ta

Başkan Özyiğit konuşmasında Mersin Yenişehir Belediyesinin üniversite öğrencilerine sağladığı eğitim yardımıyla ilgili bilgi de verdi. 2020-2021 eğitim yılının uzaktan eğitim sistemiyle yapıldığını, bu nedenle geçen yıla ait destekler için okulların yüz yüze eğitime başlamasını beklediklerini kaydeden Başkan Özyiğit, " O destekleri 31 Aralık itibariyle hesaplarına yatırdık. İyi günlerde harcamaları dileğinde bulunuyoruz. 15 Ocak'a kadar da 2021-2022 döneminde 4 yıllık okullara kayıt yaptıran çocuklarımıza, gençlerimize 750 TL,Nisan ayında da bir 750 TL eğitim yardımı yatacak" dedi.

"Yenişehir Halk Kart ile yerel esnaftan alışveriş yapılmasını önceliyoruz"

Yenişehir Halk Kart'ın Aralık ayı tutarlarının da hesaplara yattığını hatırlatan Başkan Özyiğit, "Şu ana kadar Yenişehir Halk Kart'a yatan bedel 2 milyon TL. Bu 2 milyon TL ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız bu kartla sadece yerel esnaftan alışveriş yapabiliyor. Zincir marketlere bir alan açmadık. Yenişehir'in bütçesinden artan bu bedel Yenişehir'de iş yapan esnafımızdan alışveriş yapılmasını önceliyoruz." diye konuştu.

"En zor zamanlarda hemşehrilerimizin yanındayız"

25 yıldır kapısı kapanmayan Yenişehir Belediyesi Aşevinin yaşlı ve engellilerin evlerine sıcak yemek ulaştırdığını, vatandaşların kullanmadıkları eşyalarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırabilecekleri bir dayanışma ağı kurduklarını da kaydeden Başkan Özyiğit, "En zor zamanlarda hemşehrilerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu dayanışmayla en güzel günlere ulaşmayı diliyoruz" dedi.

Toplantıda 2022 yılında görev yapacak Meclis Denetim Komisyonu üyeliklerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubu adına Hasan Togay, Aziz Vural, Güney Nihat Gedik, Hacı Bayram Battı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)grubu adına Fuat Akbaş seçildi.

Yenişehir Belediye Meclisinin 2022 Yılı Ocak Ayı Olağan Toplantısının İkinci Birleşimi, 7 Ocak Cuma günü saat 14.00'te Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak.

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Mersin Yenişehir, Yenişehir, Mersin, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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