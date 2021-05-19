Başkan Paçacı: "19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık yolunu aydınlatan ışık olmuştur" - Son Dakika

Başkan Paçacı: "19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık yolunu aydınlatan ışık olmuştur"

19.05.2021 07:50
Başkan Paçacı:

Erzincan'ın Refahiye ilçe Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, "19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık yolunda Samsun'da yakılan özgürlük meşalesi, bağımsızlık yolunu aydınlatan ışık olmuştur.

Erzincan'ın Refahiye ilçe Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, "19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık yolunda Samsun'da yakılan özgürlük meşalesi, bağımsızlık yolunu aydınlatan ışık olmuştur." dedi.

Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde silah arkadaşlarının ve Türk milletinin destekleri sayesinde milli mücadele ruhuyla bir destan yazılmış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm dünyaya bağımsızlığını kabul ettirmiştir. 19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık yolunda Samsun'da yakılan özgürlük meşalesi, bağımsızlık yolunu aydınlatan ışık olmuştur. Gazi Mustafa Kemal'in gençlere emanet ettiği bu önemli günün 102. yılına ulaşmanın gururu ve coşkusunu yaşıyoruz. Türk gençliğinin kendisine emanet edilen bu vatanı, sonsuza dek koruyacağına ve daha da ileriye taşıyacağına inancımız tamdır. Bizler, gençlerimizin geleceğimizin teminatı olduğunu biliyor ve bu düşüncelerle Refahiye Belediyesi olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Gençlerin kendilerini geliştirmeleri için bir çok projeyi hayata geçireceğiz. Her zaman gençlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bugüne kadar vatan için canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum." - ERZİNCAN

Başkan Paçacı: 19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık yolunu aydınlatan ışık olmuştur

Mustafa Kemal Atatürk, Bağımsızlık, 19 Mayıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Paçacı: '19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık yolunu aydınlatan ışık olmuştur' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Didem ve Hızır Ali'ye korkunç saldırı! Gizem Arıkan diziye veda etti Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Didem ve Hızır Ali'ye korkunç saldırı! Gizem Arıkan diziye veda etti Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar kamerada Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar kamerada Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi! Bakan Soylu'dan açıklama geldi Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi! Bakan Soylu'dan açıklama geldi Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu Merak edilen Avrupa rotası belli oldu! İşte temsilcilerimizin oynayacağı elemeler Merak edilen Avrupa rotası belli oldu! İşte temsilcilerimizin oynayacağı elemeler Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit Tam kapanma Demet Akalın'a yaramadı! Son görüntüsü şaşırttı Tam kapanma Demet Akalın'a yaramadı! Son görüntüsü şaşırttı

Son Dakika Haberleri
18:40 Enerji santralinde iki hafta arayla peş peşe yangın korkuttu!
17:59 İngiltere'de bir polis memuru, durdurmak için Filistin yanlısı protestocuların yanına gitti, onlara katıldı
17:47 Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!
17:43 Uzman isim açıkladı! İkinci doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor?
17:36 Galatasaray Yönetimi'nin, Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Başarılı teknik adam duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı
17:26 Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı
17:10 Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı
17:07 Altının kilogramı 500 bin 450 liraya çıktı
17:02 İmamoğlu sosyal medya üzerinden bildirdi: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz
16:35 Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı!
Yoğun bakımdan çıkan Burak Sergen'den 37 gün sonra ilk fotoğraf: Hayata tutunmak güzel Yoğun bakımdan çıkan Burak Sergen'den 37 gün sonra ilk fotoğraf: Hayata tutunmak güzel         
07:47
ABD Dışişleri Bakanlığı: Erdoğan'ın antisemitist söylemlerini şiddetle kınıyoruz ABD Dışişleri Bakanlığı: Erdoğan'ın antisemitist söylemlerini şiddetle kınıyoruz         
02:17
Marco Reus'tan ilginç karar! EURO 2020'de olmama sebebi şaşkınlık yarattı Marco Reus'tan ilginç karar! EURO 2020'de olmama sebebi şaşkınlık yarattı         
01:01
Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf         
23:56
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yaptığı radikal değişimi Instagram'dan paylaştı Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yaptığı radikal değişimi Instagram'dan paylaştı         
23:41
Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler         
22:44
Son anket sonuçları yayınlandı! İşte Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Son anket sonuçları yayınlandı! İşte Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri         
22:17
İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti         
20:33
Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor! Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!         
17:48
Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu         
16:51
Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi         
16:16
Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı         
14:43
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
Seren Serengil'den mayolu cesur poz! Seren Serengil'den mayolu cesur poz!         
14:05
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi         
10:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 08:31:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Paçacı: "19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık yolunu aydınlatan ışık olmuştur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement