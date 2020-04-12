Başkan Palancıoğlu, "2020'de Melikgazi olarak virüsten dolayı kayıp içerisinde değil hatta kazanç... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu, '2020'de Melikgazi olarak virüsten dolayı kayıp içerisinde değil hatta kazanç... - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu, "2020'de Melikgazi olarak virüsten dolayı kayıp içerisinde değil hatta kazanç...

14 dakika önce

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; belediye olarak sokağa çıkma yasağında bütün koordinasyonları yaparak vatandaşların bütün ihtiyaçlarını gidermek üzere görevlerini yaptıklarını söyledi.

Başkan Palancıoğlu,

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; belediye olarak sokağa çıkma yasağında bütün koordinasyonları yaparak vatandaşların bütün ihtiyaçlarını gidermek üzere görevlerini yaptıklarını söyledi. Hizmetlerin devam ettiğini dile getiren Palancıoğlu; "2020'de Melikgazi olarak virüsten dolayı çok büyük kayıp içerisinde değiliz, hatta kazanç içerisindeyiz" dedi.


Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sokağa çıkma yasağında vatandaşların bütün ihtiyaçlarını gidermek üzere görev yaptıklarını söyleyerek; "Belediyemizin rutin olarak yapması gereken çalışmaları var. Bunların rutin olarak devam etmesi gerekiyor. Sokağa çıkma yasağı da olsa vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Cenaze, temizlik işlerinde kesinti olmaması gerekiyor, şuanda sivrisineklerin lavra dönemi, dolayısıyla çöplerin hızlı bir şekilde alınması gerekiyor. Bundan dolayı da emniyetten, valilikten alınan izin çerçevesinde mahallelerde çöpler rutin şekilde toplanıyor. İaşe yardımlarımız kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek kapsamında belediyemize ve kaymakamlığa başvuran 2 bin 500 civarındaki talebi arkadaşlar rutin bir şekilde sabah başladılar, akşam geç vakitlere kadar talepleri yerine getirmeye çalışıyorlar. Bugüne özel ekmek dağıtımımız var. Zabıtamız fırıncılar odası ile temasa geçerek ekmeğini mobil olarak satmak isteyen tüm fırıncıların mahallelerde anons yapılarak zabıta tarafından vatandaşlara ekmeğin ulaştırılması konusunda hizmet veriyorlar. Dolayısıyla belediye olarak sokağa çıkma yasağında bütün koordinasyonları yaparak vatandaşların bütün ihtiyaçlarını gidermek üzere görevimizi yapıyoruz" dedi.


Belediye olarak korona virüsle mücadele kapsamında en fazla önem verdikleri konunun hijyen ve temizlik olduğunu vurgulayan Başkan Palancıoğlu, hizmetler hakkında bilgiler verdi. Palancıoğlu; "Korona virüsle mücadele kapsamında; "Hijyen konusu çok önemli. İlk etapta hızlı bir şekilde 15 farklı mobil ekip kurduk. 15 aracımız 50 personelimizle birlikte özellikle virüsün yayılma riskinin yoğun olduğu, toplu olarak bulunan ve hastaların ziyaret ettiği, toplu olarak bulunulan cadde ve sokakları ilaçlıyoruz. Tonlarca dezenfekte ürünü kullanarak temizlik yapıyoruz. ATM'lerde insanlar para çektiği için hem sıvı ile dezenfekte ediyoruz hem siliyoruz. Melikgazi olarak bütün bölgelerde bu hizmeti verdik, vermeye de devam ediyoruz. Belediyenin yaklaşık bin 500 çalışanından büyük bir kesimini ve riskli grubu 'Evde Kal' çağrısında izin verdik, evlerinde kalıyorlar. Bununla birlikte kültür birimi gibi pek aktif olmayan birimleri tamamen boşalttık ve izin verdik. Ama temizlik, cenaze, zabıta, sosyal yardım birimleri hat safhada yoğun bir şekilde gayret ediyorlar. Belediye olarak yaptığımız en önemli şeylerden bir tanesi dezenfektasyon ve temizlik. Sadece temizlik yapmanız yeterli olmuyor, çöpleri zamanında toplamanız gerekiyor, tıbbi atıklar var. Vatandaşın sağlığını düşünecek şekilde temizliğimizi yapıyoruz. Cenaze işlerinde de her bir cenaze covid-19'luymuş gibi personelimiz kıyafetlerini giyiyor, defin işlemini yapıyor. Bütün bunlar çok hijyenik bir şekilde devam ediyor. Maske, kolonya, sabun dağıtımımız var. Maske satışı olmadığı için maske üretimine başladık. Bunları da vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz. Melikgazi Kayseri'de en fazla pazarı olan ilçelerden bir tanesi. 29 pazarımız var ve her gün 5-6 pazarımızda zabıtamız önlemleri alıyor. Vefa Sosyal Destek Grubunda günde yaklaşık 400-500 talebi yerine getiriyoruz. Evde kal döneminde belediyeler en yoğun dönemini yaşıyor. Çünkü en çok hizmetin ihtiyaç olduğu bir dönem" ifadelerini kullandı.


"Korona virüsten dolayı kayıp içerisinde değiliz"


Belediye olarak yatırımların devam edeceğini de sözlerine ekleyen Palancıoğlu; "Yatırımlar devam edecek mi? "Hayat rutin akışında devam ediyor. Tabi kültürel faaliyetlerimizi durdurduk. Ama ağaç dikmelerimiz devam ediyor. Ayrıca asfalt, kaldırım yapılması için de en uygun zaman, çünkü vatandaşlar içeride. Belediye çalışmadığı anda daha çok mağduriyetler olur. Temizlik, mezarlık, iaşe, park-bahçe, asfalt, kaldırım gibi işlerin devam etmesi gerekiyor. Ekonomik olarak da çarkların dönmesi lazım. İhalelerin yapılması lazım ki çarkların da dönmesi, vatandaşa, esnafa paranın girmesi lazım. Bu tür faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. En önemli yaptığımız işlerden bir tanesi de ofis işleri. Mimari proje, arsa temizleme yani belediyenin bütün hukuki işleri yoğun bir şekilde yapıyoruz. 2020'de Melikgazi olarak virüsten dolayı çok büyük kayıp içerisinde değiliz, hatta kazanç içerisindeyiz" diye konuştu.


Bu dönemde vatandaşlara da seslenen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, paniğe ve başkalarını riske atmaya gerek olmadığını, devlet ve belediyelerin her türlü tedbiri aldığını vurguladı. Palancıoğlu sözlerine şöyle devam etti;


"Vatandaşımız bilinçsiz bir şekilde marketlere hücum edip alışveriş yaptı. Belki virüsün yayılmasına çok zararlı oldu. Vatandaşlarımızın çok bilinçli hareket etmesi lazım. Kimse ekmeksiz, aç kalmaz. Elhamdülillah Türkiye cennet bir ülke, hem belediye, hem valilik, hem kaymakamlıklar vatandaşların ihtiyaçlarını çok hızlı giderecek şekilde. Panik yapmaya, yapmak için mücadele etmeye, kendilerini ve başkalarını riske atmaya gerek yok. Çok hızlı bir şekilde organize olduk. Melikgazi bölgesindeki tüm fırınlara cevap verecek şekilde mobil ekmek satışına destek veriyoruz. Zabıta desteğiyle mobil olarak mahalle mahalle vatandaşların isteğini karşılıyoruz. Bu bugün ekmek olur, yarın gıda ürünleri olabilir. Sağlıkla, eczaneyle ilgili bir sıkıntı yok, destek veriyoruz. Vatandaşlarımızın endişelenmesine gerek yok. Burada bizi üzen günübirlik çalışan kardeşlerimiz ve esnaflarımızın dükkanlarının kapalı olması. Bununla ilgili de hükümetimiz ve belediyeler de elinden geldiğince tedbirleri aldı. Belediye olarak kapalı olan yerlerden kira almayacağız. Sıkıntıya giren, kentsel dönüşüm taksitlerini yatıramayanlara taksitler konusunda öteleyerek yardımcı olacağız. Devletimiz kısa çalışma ödeneği kapsamında şirketlere destek veriyor. Çalışan mağdur olmuyor." - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 08:51 Kaynak: İHA

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