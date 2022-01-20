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Başkan Palancıoğlu 2021 yılı hizmetlerini anlattı - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu 2021 yılı hizmetlerini anlattı

20.01.2022 16:33

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2021 yılında ilçedeki hizmetleri ve yapılan yatırımları anlattı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2021 yılında ilçedeki hizmetleri ve yapılan yatırımları anlattı.

Belediyede düzenlenen toplantıda konuşan Palancıoğlu, kentsel dönüşüme önem verdiklerini, Battalgazi, Anbar, Kazımkarabekir, Yıldırım Beyazıt gibi mahallelerde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Sosyal tesislerin önemini anlatan Palancıoğlu, milyonlarca lira harcanarak yapılan yerlerin vatandaşların hizmetine sunulduğunu dile getirdi.

Palancıoğlu, ilçede 13 okulun yapımına hayırseverlerin de desteği ile devam ettiklerini, anaokul, ortaokul ve liselerin yapıldığını, 40 okulun bakım ve onarımı için de 3 milyon lira harcadıklarını vurguladı.

Sağlık alanında da desteklerinin sürdüğünü belirten Palancıoğlu, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Merkezi gibi kentin farklı noktalarına yeni yerlerin yapıldığını kaydetti.

Tarihi eserlere önem verdiklerini anlatan Palancıoğlu, "Tarihi eserlerin korunmasına yönelik farklı projeler yapıyoruz. Gön Han'a kaçak yapılar yapılmış, oraları yıktık. Çalışmalarımız devam ediyor. Tamamlandığında çok güzel bir merkez olacak. Tarihe de dokunuşlar yapıyoruz." dedi.

4 bin 200 noktada yol çalışması

Belediye olarak ulaşımda yapılan yatırım ve faaliyetlerle ilgili konuşan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Ulaşımda 142 bin ton asfalt serimi, 162 kilometre yol yaptık. Dar yolları asfaltlamak için araç satın aldık. Girilmesi zor sokaklarda asfaltlama çalışması yapabiliyoruz. Ulaşımı rahatlatmak için bulvarlar yaptık. Yol konusunda 4 bin 200 noktada çalışma yaptık. İlçede yol ihtiyacını çok düşük bir seviyeye getirdik. Çocukların daha iyi koşullarda oynayabilmesi için 14 yeni park yapıp, 9 parkı revize ettik. 76 bin ağaç, 45 bin süs bitkisi diktik. Bin bank alıp, 12 kilometre bisiklet yolu, 8 kilometre ise yürüyüş yolu yaptık."

Palancıoğlu, ilçede 242 metruk yapının yıkıldığını, "18 uygulaması" ile 16 milyon metrekare alanda 170 milyon liralık tasarruf sağlanarak vatandaşların mağduriyetini giderdiklerini dile getirdi.

İmar faaliyetleri ile ilgili konuşan Palancıoğlu, 2 bin 859 ruhsatın, 910 meskenin verildiğini, 4 bin 324 proje kontrolünün yapıldığını ve 3 bin 970 şantiye denetiminin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Palancıoğlu ayrıca 38 bin 500 aileye çeşitli yardımların yapıldığını, 2 bin aileye 2 milyon ücretsiz ekmek dağıtıldığını sözlerine ekledi.

Başkan Palancıoğlu 2021 yılı hizmetlerini anlattı
Başkan Palancıoğlu 2021 yılı hizmetlerini anlattı
Başkan Palancıoğlu 2021 yılı hizmetlerini anlattı

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Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt, 112 Acil, Anbar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu 2021 yılı hizmetlerini anlattı - Son Dakika


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