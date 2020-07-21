Başkan Palancıoğlu, açılışa hazır camiyi inceledi - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye ve hayırseverler tarafından yaptırılan Cavit Yurttaş Camisi'ni inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Palancıoğlu, Cavit Yurttaş Camisi'nin son halini yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Palancıoğlu, caminin açılışa hazır olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Marka şehir Kayseri, hayırseverler şehri olarak da anılmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak biz de özellikle eğitim, sağlık ve ibadet merkezleri alanında yaptığımız yatırımlar ile hayırsever belediyeyiz. Sait amcaya bu güzel hayrı için teşekkür ederiz. Belediye olarak asıl görevlerimiz haricinde okul, sağlık ocağı, parklar ve kültür merkezleri yapımının yanında ibadethaneler de yapıyoruz. Çalışmalarımızdaki en büyük desteği hayırseverlerimizden alıyoruz."