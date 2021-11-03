AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Palancıoğlu, mesajında, 19 yıldır iktidarda olan AK Parti yönetiminin gerçekleştirdiği yatırımlar ve hizmetler ile 2023 yılı hedeflerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dış politika, genel siyaset, ekonomi, savunma sanayi, ilaç sanayisi, sağlık ve eğitim yatırımları, ulaşım yatırımları ile toplumda büyük bir gelişme ve büyümeyi gerçekleştirdiğini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AK Parti yönetimi ve kadrosu, 19 yıldır millete hizmet yolunda emin adımlarla ilerleyerek 2023 hedeflerini gerçekleştirmenin huzuru ve mutluluğunu yaşamaktadır. Hedefini, icraatları ile büyüten AK Parti 2071 hedeflerini ortaya koyarak halkın yaşam kalitesini artırdığı gibi modern şehirler inşa etmiştir. Savunma sanayi, ilaç sanayisi, enerji yatırımları, teknoloji yatırımları ile ülkemizin bir lider ülke olduğunu göstermiştir. Biz de 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesi ile yatırım ve hizmetleri gerçekleştiriyoruz."