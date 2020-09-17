Başkan Palancıoğlu, Alparslan Parkı yenileme çalışması hakkında bilgiler aldı - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Alparslan Parkı'nda devam eden çalışmaları teknik ekibi ile gezerek, çalışma sürecinde yapılanlar hakkında bilgiler aldı.

Şehrin 58 mahallesinde her mahalleye 11 park düştüğünü çevre dostu ve çevreci bir belediye için bunun çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Alpaslan Parkı Kayseri'nin ilk parklarından olup çok yoğun kullanılan ve bölge halkı tarafından adeta açık alan spor merkezi olarak değerlendirilen bir parkımız. Oturma yerleri, koşu ve yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ile bir yeşil kuşak oluşturan bu parkta zaman içerisinde yenilenmesine ihtiyaç duyulduğunu ve bu açıdan çalışma başlattık. Yürüyüş ile bisiklet alanı, tartan pist ve koşu alanından çimlerine kadar parkımızı yeniliyoruz, güzelleştiriyoruz" diye konuştu.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Alpaslan Parkı çalışmasının bu yıl tamamlanarak hizmete açılacağını sözlerine eklerdi. - KAYSERİ