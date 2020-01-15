Başkan Palancıoğlu Ankara'da - Son Dakika

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Başkan Palancıoğlu Ankara'da

16 dakika önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'nce düzenlenen toplantıya katılmak üzere Ankara'ya gitti.

Başkan Palancıoğlu Ankara'da, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'nce düzenlenen toplantıya katılmak üzere Ankara'ya gitti.


Türkiye Belediyeler Birliği'nce Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirileceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, toplantıda akıllı şehirler konusunda akıllı şehirler için temel politikalar, uluslararası işbirliği ve belediyelerin teknolojik alt yapısı gibi konuların ve uygulamaların masaya yatırılacağını söyledi.


İki gün sürecek olan toplantıda akıllı şehir uygulama örneklerinin sergileneceğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yerel yönetimler ne kadar güçlenirse Türkiye'nin de o kadar büyüyüp gelişeceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:08 Kaynak: İHA
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