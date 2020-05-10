Başkan Palancıoğlu, Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Anneler Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.



Bir çiçekçiye uğrayarak annesi ve eşi için çiçek alan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Bugün Anneler Günü. Bizde bu vesile ile bir çiçekçiye uğrayarak çiçek aldık. Bir insanı mutlu etmek çok kolay ve çok güzel. Bir çiçek ile eşinizi annenizi lütfen sevindirin. Belki bugün özel bir gün ama sadece bugüne özel bir kutlamada yapılmamalı. Bizim için her gün anneler günü. Yılın 365 günü onları sevmeli, saymalı ve kıymetini bilmeliyiz. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. Hayatımızın her anında yanı başımızda olan, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, dünyamızı zenginleştiren annelerimiz; ilk öğretmenimiz, yaşamımızdaki en büyük hazinemizdir. Bende bugün bu güzel çiçeklerden alarak eşime, anneme ve kızlarıma hediye edeceğim. Bu vesile ile iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın ve koşulsuz sevginin kaynağı annelerimizin mübarek ellerinden öperek Anneler Günü'nü kutluyorum. Ayrıca şehit annelerimizin de günlerini kutluyor, ahirete göç etmiş olan annelerimize de, Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." dedi. - KAYSERİ