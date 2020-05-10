Başkan Palancıoğlu, Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Anneler Günü'nü kutladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir çiçekçiye uğrayarak annesi ve eşi için çiçek alan Palancıoğlu, aslında her günün Anneler Günü olduğunu belirtti.

"Bir insanı mutlu etmek çok kolay ve çok güzel" ifadelerini kullanan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bir çiçek ile eşinizi, annenizi lütfen sevindirin. Belki bugün özel bir gün ama sadece bugüne özel bir kutlamada yapılmamalı. 365 gün onları sevmeli, saymalı ve kıymetini bilmeliyiz. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. Hayatımızın her anında yanı başımızda olan, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, dünyamızı zenginleştiren annelerimiz, ilk öğretmenimiz, yaşamımızdaki en büyük hazinemizdir. Ben de bugün bu güzel çiçeklerden alarak eşime, anneme ve kızlarıma hediye edeceğim. Bu vesile ile iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın ve koşulsuz sevginin kaynağı annelerimizin mübarek ellerinden öperek Anneler Günü'nü kutluyorum. Ayrıca şehit annelerimizin de günlerini kutluyor, ahirete göç etmiş olan annelerimize de, Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."