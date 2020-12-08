Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Hacılar Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, salgınla mücadelede emeği geçenlere ve sağlıkçılara teşekkür etti.

Başkan Palancıoğu Avrupa Konseyi Toplantısına katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, video konferans ile Avrupa Konseyi Toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, Avrupa Konseyi liderleri ve Ulusal Hükümet temsilcilerinin online katıldığı Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde pandeminin konuşulduğunu belirtti.

Her yıl Avrupa Konseyi toplantılarına Türkiye'yi temsilen katıldığını anlatan Palancıoğlu, "Pandemiden dolayı artık bu toplantıları video konferans yoluyla yapıyoruz. Yerel ve bölgesel yönetimlerin Kovid-19 ile ilgili yaptığı çalışmaları ele aldık. Türkiye olarak da ilgili üyelerimizle birlikte bu toplantıya katılıyoruz. İnşallah salgın en iyi şekilde sonuçlanır ve biz de salgından sonra normal hayatımıza devam ederiz." ifadelerini kullandı.