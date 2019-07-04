Son Dakika Haberleri: Başkan Palancıoğlu başarılı öğrencileri ödüllendirdi
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Başkan Palancıoğlu başarılı öğrencileri ödüllendirdi

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alarak, dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Başkan Palancıoğlu başarılı öğrencileri ödüllendirdi, System.String[]
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alarak, dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, LGS'de dereceye giren öğrenciler, ilçe milli eğitim müdürü, okul müdürleri ve öğretmenleri ile birlikte Palancıoğlu'nu ziyaret etti.
Palancıoğlu, ülke genelinde dereceye giren öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:
"Bu başarının diğer öğrencileri de teşvik etmesini diliyorum. Öğrencilerimiz Besey Yazıcı ve Sudenaz Duran, LGS'de tüm soruları doğru cevaplandırarak 500 tam puan alıp ülke genelinde dereceye girdiler. Öğrencilerimizi, bu başarıda emeği geçen öğretmenlerini ve ailelerini tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin bundan sonraki eğitim-öğretim hayatında da aynı azimle ve aynı kararlılıkla çalışarak yeni başarılar kazanacaklarına eminim."
Palancıoğlu, daha sonra başarılı öğrencilere küçük altın hediye etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:19 Kaynak: AA
Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, LGS, Güncel
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