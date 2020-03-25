Başkan Palancıoğlu belediye fidanlığını ziyaret etti - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu belediye fidanlığını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Palancıoğlu, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki fidanlık ziyaretinde yeni alınan ağaçları inceledi ve yetkililerden fidan ve ağaçlarla ilgili bilgi aldı.

2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan ettiklerini hatırlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Burada aylardır süren hummalı bir çalışma var. En az 5-6 metre boyunca 10, 15, 20 ila 30 yaşında olan ağaçlarımızı ilçemize dikerek Melikgazi'mizin 15, 20 yılını satın alıyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışıyor, dolayısıyla hızlı bir şekilde ilçemizin yeşillenmesini istiyoruz. Orman Bakanlığımıza teşekkür ederim. Manisa, Lüleburgaz'dan Orman İşletme Fidanlığından ağaçlarımız ücretsiz geldi. Aldığımız tüm ağaçlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Merkeze ağaç dikimlerimiz devam ediyor. Bu ağaçlarımızı Turan ve Büyük Bürüngüz'e dikeceğiz. Bu kadar moral bozucu günlere rağmen Melikgazi Belediyesi olarak biz çalışmaya devam ediyoruz ve tedbirlerimizi alıyoruz."