Başkan Palancıoğlu: "Belediyemiz tüm imkanları ile Elazığ'a desteğe hazır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu: 'Belediyemiz tüm imkanları ile Elazığ'a desteğe hazır' - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu: "Belediyemiz tüm imkanları ile Elazığ'a desteğe hazır"

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Elazığ'da yaşanan deprem dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Melikgazi Belediyesi'nin tüm imkanları ile desteğe hazır olduğunu belirtti.

Başkan Palancıoğlu:

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Elazığ'da yaşanan deprem dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Melikgazi Belediyesi'nin tüm imkanları ile desteğe hazır olduğunu belirtti.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye'nin deprem bölgesi için seferber olduğu ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, deprem dolayısıyla yayınlamış olduğu mesajda şunları söyledi:


"Elazığ'da görev yapan tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum. Devletimiz tüm olanakları ile deprem bölgesinde bulunmaktadır. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Temennimiz, can kayıplarının daha da artmamasıdır. Dualarımız başta Elazığ ve Malatya olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız içindir." - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:56 Kaynak: İHA
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