Son Dakika Haberleri: Başkan Palancıoğlu, "Bilirkişilik ve Uzlaştırma Komisyonları Adalet Mekanizmasının Bir Parçasıdır"
Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu, 'Bilirkişilik ve Uzlaştırma Komisyonları Adalet Mekanizmasının Bir Parçasıdır'

Başkan Palancıoğlu, "Bilirkişilik ve Uzlaştırma Komisyonları Adalet Mekanizmasının Bir Parçasıdır"

2 saat önce

Kayseri Bilirkişiler ve Uzlaştırmacılar Derneği Başkanı Ali Görücü ve yönetim kurulu üyeleri; Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Başkan Palancıoğlu,

Kayseri Bilirkişiler ve Uzlaştırmacılar Derneği Başkanı Ali Görücü ve yönetim kurulu üyeleri; Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdiler.


Kayseri Bilirkişiler ve Uzlaştırmacılar Dernek Başkanı Ali Görücü, Bilirkişilik ve Uzlaştırmacılar olarak hukuki anlaşmazlıklarda taraflar arasında köprü görevi yaparak çözüme kavuşmak üzere kurulmuş bir sivil toplum örgünü olduklarını söyledi.


Derneğin Türkiye'de konusu üzerinde kurulan ilk dernek olmasının çok anlamlı olduğu çünkü bu birleştirici ve uzlaştırıcı çalışmanın Türkiye'de örnek olacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak mesleki odalarla ortak eğitim çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu açıdan Kayseri Bilirkişiler ve Uzlaştırmacılar Derneğimiz ile ortak çalışma ve projeler yaparak bu çalışmanın daha etkin ve verimli olmasını sağlayacağız. Sonuçta kazanan adalet ve hukuk olacaktır. Meslek edindirme kurslarında da bu konuyu değerlendireceğiz." dedi.


Başkan Dr. Palancıoğlu, Kayseri Bilirkişi ve Uzlaştırmacılar Derneği'nin ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiğini, her türlü destek ve çalışmaya katkı sağlayacaklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:04 Kaynak: İHA
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