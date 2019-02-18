Son Dakika Haberleri: Başkan Palancıoğlu Bina Toplantısında

Başkan Palancıoğlu Bina Toplantısında

20 dakika önce

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Yıldırım Beyazıt Mahallesindeki bina toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Palancıoğlu Bina Toplantısında, System.String[]
Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Yıldırım Beyazıt Mahallesindeki bina toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

31 Mart'taki yerel seçimler kapsamında çalışmalarını ara vermeden sürdüren Başkan Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi Korukent Sitesinde bina sakinleriyle buluştu.

Toplantının açılışında konuşan AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, dar kapsamdaki bina toplantılarıyla istişare ettiklerini belirterek, "Bu sayede sormak istediklerinizi birebir bizlere iletme fırsatı yakalamış oluyorsunuz. Talas'ta büyük işler yapan başkanımızın Melikgazi'de de daha büyük çalışmalar yapacağına inancımız tam." dedi.

Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise, sohbet havasında sıcak çayların yudumlandığı toplantıda bina sakinleriyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Başkan Palancıoğlu, konuşmasında Talas'ta yaptığı çalışmalardan da kesitler anlatarak "Harita mühendisi olarak 5 yıldır Talas'ta belediyecilikte ilgili güzel çalışmalar yaptık. İnşallah sizlerle birlikte Melikgazi için de daha güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantı, konuşmaların ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:18 Kaynak: İHA

AK Parti, Melikgazi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nihat Zeybekci, Öğrenci Evinde Menemen Yaptı Binali Yıldırım, Kadıköy Barlar Sokağı'ndan Geçti

Binali Yıldırım Bugün Meclis Başkanlığı'ndan İstifa Edecek AK Partili İsim, Cumhur İttifakı'na Destek Kararı Alan BBP'ye Resti Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 12:38:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Palancıoğlu Bina Toplantısında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]