Son Dakika Haberleri: Başkan Palancıoğlu: "Bu iftar sofrasında amaç ve hedef aynı, üretken ve gelişimci Melikgazi'ye...
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Başkan Palancıoğlu: "Bu iftar sofrasında amaç ve hedef aynı, üretken ve gelişimci Melikgazi'ye...

31 dakika önce

Melikgazi ilçesindeki siyasi parti başkan ve yöneticilerini iftar yemeğinde bir arada buluşturan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Siyasi Parti Başkan ve Yöneticilerin aileleri ile bir araya gelerek birlik beraberlik içinde sohbet ettik.

Başkan Palancıoğlu:
Melikgazi ilçesindeki siyasi parti başkan ve yöneticilerini iftar yemeğinde bir arada buluşturan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Siyasi Parti Başkan ve Yöneticilerin aileleri ile bir araya gelerek birlik beraberlik içinde sohbet ettik. Bu iftar sofrasında amaç ve hedef aynı idi, üreten ve gelişimci Melikgazi'ye yatırımlar konuşuldu" dedi.

Siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri ilinde siyasi parti temsilcilerin her zaman sağduyulu, birleştirici ve aklıselim olarak davrandıklarını bunun da Kayseri'ye huzur, güven ve barış ortamı olarak yansıdığını söyledi. Melikgazi olarak ötekileştirmeden, ayrıştırmadan; bir ve beraber Kayseri ve ülkemiz için birlikte çalışmanın ve başarmanın gayesi içerisinde olacaklarını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan ayının güzelliklerini, sevincini, coşkusunu ve manevi havasını parti başkanları ve yönetimleri ile birlikte yaşadıklarını kaydetti.

İftar sofralarının, birlik ve beraberliği kuvvetlendirdiği manevi ortamlar olduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin hep daim olsun" temennisinde bulundu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:45 Kaynak: İHA
Huzur, Kayseri, Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel
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