Başkan Palancıoğlu: "Çalışanlarımızın haklarını koruyacak şekilde çalışıyoruz" - Son Dakika

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve temsilcileri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek 19. dönem toplu iş sözleşmesi için teşekkür ettiler.

Ziyarette ayrıca Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası nedeniyle belediye güvenlik görevlisi personelin ve tüm güvenlik çalışanlarının günü de kutlandı.

Toplu iş sözleşmemizin hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve temsilcileri ziyaretimize geldiler. İnşallah pandeminin bitmesi ile birlikte normal iş hayatımıza döneceğiz. Sağlık çalışanlarına bu vesile ile teşekkür ederken kendi ekibime de pandemi dönemindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Pandemi döneminde daha çok çalışarak park, yol, kaldırım yaptık, ağaç diktik. Yapacağımız hizmetleri daha hızlı bir şekilde yaptık. Sokağa çıkma yasaklarını fırsat bildik. Tüm sendika başkanlarımızla işçilerimizin haklarını koruyacak çalışmalar yapıyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın haklarını koruyacak şekilde çalışma yaptık. Personelimize değer veriyoruz. Bugün 65'e yakın araç aldık. Hizmet yaparken personelin kullandığı araçları son teknoloji olmasını sağladık. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin." dedi.

Başkan Palancıoğlu'na teşekkür eden Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ise, "Hizmet İş Sendikası ve Melikgazi Belediyemiz arasında 19. dönem toplu iş sözleşmesini geçen ay imzalamıştık. Pandemiden dolayı imza töreni yapamadık. Bugün bu kapsamda hem temsilcilerimizle başkanımızı ziyaret edelim hem de teşekkürlerimizi iletelim istedik. Kadrolu işçilerimizin sözleşmesi 3 yıl olarak anlaşıldı. Toplu iş sözleşmesi süresince Başkanımız ve ekibi gerekli tüm destekleri sundular. Emeğini esirgemeyen sahada çalışan arkadaşlarımızda gece gündüz Melikgazi'mizin pırıl pırıl bir ilçe olması için elinden gelen gayreti gösteriyor. Melikgazi ilçemizdeki huzurun mimarı başkanımıza teşekkür ederiz." diye konuştu. - KAYSERİ