Başkan Palancıoğlu, "Çalışma Süresince Trafik Uyarı ve Uyarıcılara Dikkat Edelim!" - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu, "Çalışma Süresince Trafik Uyarı ve Uyarıcılara Dikkat Edelim!"
Melikgazi Belediyesi ilçe genelinde mahalle, cadde ve sokakları daha sağlıklı bir altyapıya kavuşturarak konforlu bir ulaşım sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Melikgazi Belediyesi ilçe genelinde mahalle, cadde ve sokakları daha sağlıklı bir altyapıya kavuşturarak konforlu bir ulaşım sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yıldırım Beyazıt Mahallesinde asfalt yenileme çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi altyapısı ciddi oranda tamamlanan Sivas Caddesi ile Hulusi Akar Bulvarı arasındaki kanal boyunda bir yandan yaya kaldırımları yaparken bir yandan da asfalt öncesi zemin çalışması yapıyor.
Gerçekleştirilen çalışmalara gösterdikleri sabır ve duyarlılıktan dolayı vatandaşlara teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, çalışmaların tamamlanmasıyla caddenin modern bir görünüme kavuşacağını söyleyerek, "Kanal boyu malzeme serim ve asfalt yenileme çalışmamız devam ediyor. Çalışma süresince trafik uyarı ve uyarıcılara dikkat etmenizi rica ediyoruz. Herhangi bir kazaya ve olumsuzluğa sebep vermemek için lütfen daha duyarlı olalım. Melikgazi ilçe sınırlarında olan bütün mahallelerimizde bir program dahilinde çalışmalar devam ediyor. Halkımıza belediye eli ile verilecek her çalışmayı en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp yeni hali ile hizmete kazandıracağız. Hayırlı olmasını dilerim." dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:15 Kaynak: İHA
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