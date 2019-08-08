Son Dakika Haberleri: Başkan Palancıoğlu cemiyet üyeleriyle görüştü
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Başkan Palancıoğlu cemiyet üyeleriyle görüştü

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Palancıoğlu cemiyet üyeleriyle görüştü, System.String[]
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti üyeleriyle bir araya geldi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede basında yapılan çalışmalar, gündemdeki konular değerlendirildi.
Gazetecilerin yoğun bir çalışma hayatı olduğunu belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:
"Yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi vermek için bu birliktelikler oldukça fayda sağlayacaktır. Basınımızı seviyor, fırsat buldukça kendileriyle bir araya geliyoruz. Haber desteği konusunda bizlere katkıları için basın yayın organlarımıza teşekkür ederim. Halkımızın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını sağlıyorsunuz. Türkiye'de zor şartlar altında çalışıyor ve her türlü fedakarlığı yapıyorsunuz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Bu anlamda siz değerli basın mensuplarımızın ve kıymetli ailelerinizin de Kurban Bayramı'nı kutluyorum."
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve cemiyet üyeleri Palancıoğlu'na ev sahipliğinde dolayı teşekkür etti.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:08 Kaynak: AA
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