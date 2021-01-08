Başkan Palancıoğlu: "Denetim komisyonu, iç denetim olarak önemli" - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bir kurum için iç denetim veya otomasyon denetim olarak bilinen denetimlerin çok önemli olduğunu çünkü başarının temelinde denetim mekanizmasının bulunduğunu söyledi.

Melikgazi Belediyesi, Meclis Toplantısı'nda Denetim Komisyonu için üye seçiminin yapıldığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kamu kurumlarında planlama ve uygulama sürecinde denetim çok önemlidir. Çünkü denetim koordinasyonu sağlar, işin tam ve zamanında yapılmasını sağlayarak zaman ve para kaybını önler. Melikgazi Belediyesi her denetimlerden başarı ile çıkmaktadır. Çünkü birimlerden başlayan otomasyon yani iç denetim mekanizması uygulanmaktadır. Meclis Üyelerinden oluşan komisyon ile hem mali hem de idari denetimler yapılmaktadır" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi ilçesinin her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini söyleyerek denetim mekanizmaları sayesinde kusursuz bir çalışmanın yerine getirildiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ