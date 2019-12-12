Başkan Palancıoğlu deneyimlerini paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu deneyimlerini paylaştı - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu deneyimlerini paylaştı

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kariyer Günleri kapsamında Sema Yazar Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı, gençlere nasihatlerde bulundu.

Başkan Palancıoğlu deneyimlerini paylaştı, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kariyer Günleri kapsamında Sema Yazar Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı, gençlere nasihatlerde bulundu.


Sema Yazar Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşide öğrencilik yıllarından ve iş hayatından örnekler veren Başkan Dr. Palancıoğlu, "Kariyerinizdeki en önemli şey, çok okumaktır. Böylece bilgi dağarcığınız artar ve kendinizi geliştirirsiniz. Konuşma kabiliyeti çok okumaya bağlı. Çok okursanız çok iyi konuşursunuz. Kendinize bu sınıflarda çok güzel yetiştirebilirsiniz. Nitelikli yetişmiş insan sayısı çok az. Sizler kendinizi çok iyi geliştirin. Ülkenin birliği ve beraberliğinin korunmasında ve devam etmesinde size çok iş düşüyor. Dertlenmeniz lazım bir konu üzerinde. Türkiye'nin geleceği iyi olacaksa bu sizlerin elinde. Dolayısıyla bu sıralardan çıkan birçoğunuz kamu yönetiminde söz sahibi olacak" dedi. Öğrencilere başarılı olmak için nasihatler ve önemli bilgiler veren Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu sözlerini şöyle tamamladı;


"Hayatta kimin donanımları fazlaysa en çok o başarılı olur. Kendinizi güveniniz tam olsun özgüvenli olun. Başarılı olun ki siz işi değil iş sizi arasın. Gençlik yıllarınızda bile bir dakikanızı boş geçirmeyin. Çalışmalarınızın yanında sosyal hayatta aktif olmayı da unutmayın Muhakkak kültürel etkinlikleri takip edin. Başaramayacağınız hiçbir şey yok bir şeyi başarmak için ısrarlı ve azimli olmalısınız. İngilizcenizi çok iyi geliştirin ve kendinizi her alanda çok iyi yetiştirin. Dualarım sizinle inşallah. Hepinize başarılar temenni ediyorum."


Program Başkan Dr. Palancıoğlu'nun öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Anadolu Lisesi, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:10 Kaynak: İHA
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