Başkan Palancıoğlu 'Dijital Dönüşüm Konferansı'na katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu 'Dijital Dönüşüm Konferansı'na katıldı - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu 'Dijital Dönüşüm Konferansı'na katıldı

7 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; kamu, üniversite, sanayi işbirliği kapsamında Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 1. Uluslararası Mühendislik ve Dijital Dönüşüm temalı konferansa katıldı.

Başkan Palancıoğlu 'Dijital Dönüşüm Konferansı'na katıldı, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; kamu, üniversite, sanayi işbirliği kapsamında Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 1. Uluslararası Mühendislik ve Dijital Dönüşüm temalı konferansa katıldı.


Konferansta mühendislik ve teknoloji alanındaki gelişmeleri ve dönüşümleri anlatan bir konuşma yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, " Kayseri'nin en çok övündüğü konulardan bir tanesi hayırseverlik. Melikgazi'de birçok hayırseverimiz projelerimize destek veriyor. Erciyes Üniversitesi'nde mühendislik ve dijital dönüşüm üzerinde çalışmalar yaptım. Bir ülkenin gelişmişliğini anlamak için savunma sanayisinin gelişmişliğine bakmanız lazım. Teknolojinin başlangıcı savunma sanayi ile başlamış. Öğrencilerimizin kendini geliştirmesi ülkemizi de geliştirecek. Öğrencilerimizin teknolojiyi takip ederek kendini geliştirmesi ve bunun üzerine önemli çalışmalar yapması lazım" dedi.


Belediye olarak teknoloji üzerine önemli projeleri olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Sanayiciye destek olmamız lazım. Belediye olarak bu desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. İnşallah ilçemize bir Teknoloji Lisesi kazandıracağız. Çocuklarımız teknolojiyle tanışacak ve ilerde burası ileri teknoloji lisesi olacak. Teknoloji olmazsa olmaz. Türkiye olarak savunma sanayimizde muazzam bir gelişme kaydettik. Dışarıya bağımlı olmadan kendi savunma silahlarımızı üretir hale geldik. Ülkemizin güvenliği ve kalkınması için teknoloji önemli bunun için bu konferans da benim için oldukça önemliydi. Bu konferansı sağlayan üniversite yönetimine teşekkür ederim" diye konuştu. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:14 Kaynak: İHA
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