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Başkan Palancıoğlu ERÜ'yü Tebrik Etti

42 dakika önce

Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Shanghai Ranking Consultancy tarafından yayımlanan ARWU (Academic Ranking of World Universities) 2019 Dünya Üniversiteleri Sıralamasına giren Araştırma Üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi'ni tebrik etti.

Başkan Palancıoğlu ERÜ'yü Tebrik Etti, System.String[]

Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Shanghai Ranking Consultancy tarafından yayımlanan ARWU (Academic Ranking of World Universities) 2019 Dünya Üniversiteleri Sıralamasına giren Araştırma Üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi'ni tebrik etti.


Sıralamada Erciyes Üniversitesi'nin de yer almasının önemli bir başarı olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu "Her zaman ki gibi üniversitemizin bu başarısından onur duyduk, gururlandık. Zaten hem Kayseri, hem Erciyes Üniversitesi bunu hak ediyor." dedi.


Türkiye üniversiteleri arasında ikinci sırada yer almak suretiyle önemli bir başarıyı kanıtladığını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, yüzyıllardır Kayseri'nin 'Makar-ı Ulema' şehri ünvanlıyla bilindiğini bugün de bu unvanını koruduğunu, yine bilimin merkezi olduğunu söyledi.


ARWU 2019 sıralamasında Türkiye'den 12 üniversite yer aldığını ve Türkiye'deki 11 araştırma ve 5 aday üniversitenin durumlarının incelendiği belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, "şahsı ve Kayseri adına Erciyes Üniversitesi'nin bu başarısına kuruluşundan bugüne kadar katkı sağlayan tüm mensuplarını ve yöneticilerini bir kez daha tebrik ediyorum." dedi. - KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:55 Kaynak: İHA
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