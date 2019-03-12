Son Dakika Haberleri: Başkan Palancıoğlu Esentepe Mahallesinde

Başkan Palancıoğlu Esentepe Mahallesinde

1 saat önce

Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Esentepe Mahallesi'nde vatandaşlarla gönül köprüsü kurdu.

Başkan Palancıoğlu Esentepe Mahallesinde, System.String[]
Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Esentepe Mahallesi'nde vatandaşlarla gönül köprüsü kurdu.

31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Başkan Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyesi adaylarıyla girilmedik gönül, sıkılmadık el bırakmamak için çalışıyor. Vatandaşların sevgi seliyle karşıladığı Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, birlik ve beraberlik adına kurulan Cumhur İttifakının önemine dikkat çekerek, "Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye sahip çıkmalıyız" dedi. Başkan Palancıoğlu, Melikgazi'de yeni dönemin farklı olacağının altını çizerek, "Yol, asfalt, park bahçenin zaten en iyisini yapacağız. Bunları Talas'ta görürsünüz. Talas, Kayseri'nin parlayan yıldızı oldu. Ülkemizin ve milletimizin geleceği için aile yapısı ve gençlerimize yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz. Türkiye'yi sadece darbelerle ele geçiremeyeceklerini biliyorlar. Bu nedenle yurtdışından ülkemize ahlakla, aile yapımızla ve gençliğimizle ilgili hastalıklar bulaşıyor. Aile yapımızı korumak için Talas'ta Türkiye'de örnek 1+1 rezidans daireleri yasakladık." diye konuştu. Çocuklara yönelik yapacakları çalışmalardan bahseden Palancıoğlu, şunları söyledi; "Adına akıl küpü dediğimiz kütüphaneler yapacağız. Çocuklarımız sıcak çaylarını yudumlarken ders çalışıp, bilgisayar ve internet imkanı bulabilecek. Teknoloji atölyeleri kuracağız. Bir yandan da çocuklarımızı ülkemizin temel konularıyla ilgili eğiterek yönlendireceğiz. Oyuncak kütüphanesi yapacağız. Evde kullanılmayan oyuncakları diğer çocukların ücretsiz kullanımına sokacağız. Mobil eğitim otobüsü yapacağız. Farklı ve güzel projelerimiz var." Palancıoğlu, gençlere yönelik de projelerin yer aldığını ifade ederek, şöyle konuştu;

"Havacılık lisesi ve teknoloji lisesi kuracağız. Çocuklarımız üniversitede bölüm seçerken altyapısı hazır olsun istiyoruz. Kayseri'de teknoloji lisesi yok. Teknoloji ortaokulu için de bakanlığımızla görüşeceğiz. Teknoloji lisesini açmazsak üniversiteye giden gencimiz sadece üniversitede yeteri kadar gelişemez." AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke ise, 31 Mart'taki seçimlerde Cumhur İttifakını taçlandırmaya çalıştıklarını belirterek, "Her toplantımızda bizlere sevgi gösterileri sunan sizlere teşekkür ediyorum." dedi.

MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş ta, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili manipülasyonlar yapıldığını anlatarak, "Özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra dolar şu olacak, patlıcan bu olacak diye yönlendirmeler yapılıyor. ve ABD bizi ekonomimizle tehdit ediyor. İşte bu durum Cumhur İttifakının ne kadar gerekli olduğunun göstergesidir" diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:12 Kaynak: İHA

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