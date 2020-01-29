Başkan Palancıoğlu: "Esnaf masasısı esnaflara verdiğimiz önemin bir göstergesidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu: 'Esnaf masasısı esnaflara verdiğimiz önemin bir göstergesidir' - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu: "Esnaf masasısı esnaflara verdiğimiz önemin bir göstergesidir"

6 saat önce

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Erçalık ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek çalışmalarını değerlendirdiler ve ortak projeler hakkında fikir alış verişinde bulundular.

Başkan Palancıoğlu:

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Erçalık ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek çalışmalarını değerlendirdiler ve ortak projeler hakkında fikir alış verişinde bulundular.


Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Erçalık, "Melikgazi Belediyesi'nin esnaf dostu bir belediye olduğunu biliyoruz. Esnafa dönük yatırım ve hizmetleri takdir toplamakta ve örnek olmaktadır. Özellikle esnaf siteleri ile Kayseri örneği oluşturulmuştur. Bir şehrin ticaret hacmi ne kadar geniş ise o şehir o kadar gelişir ve büyür. Esnaf Masası oluşturarak esnafa verdiği önemi ortaya koyan Sayın Dr. Palancıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Çünkü Kayseri bir ticaret şehridir" dedi.


Örnek ve referans bir belediye olarak anıldıklarını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, piyasa ekonomisinin çok önemli olduğunu ve bu neden ile şehrin sadece bir yerinde değil muhtelif yerlerinde çarşılar oluşturduklarını dolayısı ile merkeze gelen nüfus yoğunluğunu azaltarak rahat alış veriş imkanı oluşturduklarını kaydetti.


Özellikle Melikgazi İlçesinin ticaret merkezi olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı Esnaf Sanatkarlar Derneği Yönetim Kurulu Yöneticilerine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:54 Kaynak: İHA
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