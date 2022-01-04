Başkan Palancıoğlu, esnaf ve oda başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, esnaf ve oda başkanlarıyla bir araya gelerek kapalı çarşı ile ilgili yapılacak çalışmaları istişare etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu'nun makamında gerçekleşen toplantıya Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve oda başkanları katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Palancıoğlu, Kayseri'nin ve Türkiye'nin en önemli çarşılarından kapalı çarşı ile ilgili istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Esnafın talep ve sorunlarını dinlediklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Biz de Melikgazi Belediyesi olarak elimizden geldiğince Kayseri'nin gözbebeği kapalı çarşımızı yenilemek, esnafımızın yüzünü güldürecek daha güzel çalışmalar yapmak üzere istişarelerde bulunduk. İnşallah hem odalarımızın gayretleri hem bizlerin gayretleri hem de esnafımızın da isteğiyle kapalı çarşı eski günlerine geri dönecektir. Birçok yeni çalışma yapmak üzere ön hazırlığı yapacağız. Esnaflarla bir toplantı yaparak istişare içerisinde esnafın yüzünü güldürecek uygulamalar yapmak istiyoruz. Hayırlı olsun inşallah. 2022 yılını Kapalı Çarşı esnafına iyi gelmesini ve bereket ve bolluk getirmesini diliyorum. Başkanlarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Alan da eksikleri tespit ettikleri çok verimli bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Kapalı çarşıdaki dernek başkanı ve oda başkanlarımız ile başkanımızı ziyaret ederek istişare ediyoruz. Esnafları kalkındırmak ve müşterinin rahat alışveriş yapabileceği zeminler hazırlamamız gerekir. Eksikleri tespit ettik. Değerli başkanımıza bizlere ve esnaflarımıza vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.