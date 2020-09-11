Başkan Palancıoğlu Fatma İmamoğlu Kuran kursu inşaat alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu Fatma İmamoğlu Kuran kursu inşaat alanında incelemelerde bulundu
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Danışmentgazi Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi ve hayırseverlerin işbirliği ile yapılan Fatma İmamoğlu kuran kursu binasında inceleyerek son durumu hakkında bilgi aldı.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Danışmentgazi Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi ve hayırseverlerin işbirliği ile yapılan Fatma İmamoğlu kuran kursu binasında inceleyerek son durumu hakkında bilgi aldı.
Melikgazi Belediyesi olarak kuran kursu binasında çevre düzenlemesini yapacaklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Hayırsever belediye olarak hayırsever işbirliği ile yaptırılan ve devam eden inşaat alanında çalışmaları yerinde inceledik. Kaba inşaatı belediyemiz tarafından yapılarak, tamamlandı. Kısa zaman içinde eksikleri tamamlanıp hizmete sunulacak. Kayseri'nin neresine baksanız okul, cami, üniversite ve sağlık ocağı binalarında hep, bir hayırseverimizin ismini görüyoruz. İmamoğlu ailesine bu güzel hayrı için teşekkür ederiz. Çalışmalarımızdaki en büyük desteği hayırseverlerimizden alıyoruz. Kayseri'miz hayırsever şehri. Rabbim hayır sahiplerinin sayısını artırsın" dedi. - KAYSERİ
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