Başkan Palancıoğlu, gayrimenkul konferansına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu, gayrimenkul konferansına katıldı - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu, gayrimenkul konferansına katıldı

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "2. Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı"na katıldı.

Başkan Palancıoğlu, gayrimenkul konferansına katıldı, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "2. Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı"na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara Üniversitesinin düzenlediği konferansa katılan Palancıoğlu, konut ve imarla ilgili farklı düzenlemeleri gündeme aldıklarını belirtti.

Belediyeler olarak yeni bir kentleşmenin önünü açmaları gerektiğini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

" Türkiye'de yaşadığımız sorun yarım kalan inşaatlar. Vatandaşımız ya kooperatif ya da müteahhit vasıtasıyla ev almak için kendilerine teslim ediyor ama yıllar süren uğraşlara rağmen dairelerini alamıyor. Bu yarım kalma durumunu inşaat tamamlama sigortası ile çözeceğiz. Gayrimenkul alım satımları için acilen gayrimenkul noterleri ya da hukuk ofisleri açmamız lazım. Alım satımlarda art niyetli taraflar suistimal edebiliyor. Alıcı ve satıcı işlemlerini bu ofisler takip ederse sorunlar ortadan kalkar. Bir de kaçak yapılarla mücadele çok zor. Takibini çok iyi yapmamız lazım. Kademeli yönetim planı uygulamasına geçilmesi lazım."

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:22 Kaynak: AA
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