Başkan Palancıoğlu, gece çalışmalara katıldı, yolları temizledi - Son Dakika
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Başkan Palancıoğlu, gece çalışmalara katıldı, yolları temizledi

6 saat önce

Dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışından sonra ilçe genelinde karla mücadele ekipleri, vatandaşın mağdur olmaması için çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

Başkan Palancıoğlu, gece çalışmalara katıldı, yolları temizledi, System.String[]

Dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışından sonra ilçe genelinde karla mücadele ekipleri, vatandaşın mağdur olmaması için çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.


Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, gece karla mücadele çalışmalarına eşlik ederek işçilere tatlı ikram etti. Sabah erken saatlerde de ekiplerin çalışmasına katılan Başkan Dr. Palancıoğlu, merkezde kar temizliği yaptı. Melikgazi Belediyesi karla mücadele ekipleri kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve ilçedeki günlük yaşamın aksamaması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ana arterleri temizleyen ekipler, otobüs güzergahlarını ulaşıma açık hale getirdi. Kepçe ve greyderlerle karlar temizlenirken bir yandan da buzlanmanın önlenmesi için tuzlama çalışmaları yapıldı. Tuzlama çalışmalarının yanı sıra kar küreme araçları ve iş makineleri ile sorunlu bölgelere müdahale ediliyor. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediye ekipleri gündüz saatlerinde başladığı ve gece de sürdürdüğü çalışmalar kapsamında iş makineleriyle cadde ve sokaklardaki karı temizliyor. Ana akslar, eğimli yollar ve kamu merkezleri daha önce temizleniyor. Kar kış, gece gündüz demeden özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim" dedi.


Başkan Dr. Palancıoğlu, özellikle gece saatlerinde yaşanabilecek buzlanma tehlikesine karşı sürücüleri dikkatli olmaları ve araçlarına kış lastiği taktırmaları konusunda uyardı. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:40 Kaynak: İHA
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