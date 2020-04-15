Başkan Palancıoğlu, geri dönüşüm tesisini inceledi - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, geri dönüşüm tesisinde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Başkan Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, belediye olarak 3 bin 500 binadan geri dönüşüm topladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tesisimizde ayrışım yapılan bantlarda hangi tür çöp ayrıştırılıyor, onlar izleyebiliyoruz. Şimdi insanlar evde olduğu için daha çok çöp üretmeye başladı ve o yüzden geri dönüşüm çalışmalarımız daha da hızlandı. Tesisimizin içinde öğrencilerimiz için eğitim bölümü de var. Tesisimizde çalışmalar aksamadan tüm hızıyla devam ediyor. Tüm geri dönüşüm ekibime hizmet ve çalışmaları için teşekkür ederim."