Başkan Palancıoğlu güne Camikebir'de başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu güne Camikebir'de başladı - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu güne Camikebir'de başladı

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, güne Camikebir'de sabah namazı ile başlayarak sonrasında işyerini yeni açan esnafa ruhsat verdi.

Başkan Palancıoğlu güne Camikebir'de başladı, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, güne Camikebir'de sabah namazı ile başlayarak sonrasında işyerini yeni açan esnafa ruhsat verdi.


Gıda sektörüne büyük önem verdiklerini ve ilçede hazır yiyecek satan esnafı sürekli denetlediklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sabah namazından sonra hayırlı bir işe imza attık. Esnafımıza iş yeri ruhsatını verdik. İlçemizde vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla sürekli denetim yapıyoruz. Kurallara uygun üretim yapan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşımızı yakından ilgilendiren her konuda olduğu gibi gıda üretimi ve denetiminde de aynı hassasiyeti sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm esnaflarımıza hayırlı işler dilerim." dedi.


Melikgazi için projelendirdiği "Esnaf Masası" uygulamasının uygulamaya geçtikten sonra Türkiye'ye örnek olacağını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:


"Esnafların dilek, talep ve yaşadıkları sorunları belediye bünyesinde kuracağım 'Esnaf Masası' aracılığı ile çözüme bağlayacağız. Esnafımızla etkili bir iletişim kanalı oluşturacağız. Esnafımızın sorunlarını çözecek, bir arabuluculuk gibi hizmet verecek, aynı zamanda esnafa vizyon katacak, yeni yatırım ve ticaret alanlarına yön verecek, kişisel bakımdan satış ve pazarlamaya kadar çeşitli eğitimleri içeren bir esnaf masası kuracağız. Esnaf Masası devlet destekleriyle ilgili bilgiler de verecek. Esnaflarımızın sorunlarını, esnaftan gelen bilgi ve önerilerin ışığında çözeceğiz. Ulaşım ve otopark esnafımızı etkileyen ana sorunlar. Bunları acilen masaya yatırıp kent merkezlerini canlandıracağız." - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti
Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı

Son Dakika Haberleri
20:00 Beşşar Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 22'ye... - Son Dakika
19:55 Safranbolu'da down sendromlu öğrenciler en güzel yemeği yapmak için yarıştı - Son Dakika
19:54 Pervez Müşerref'in avukatı: "Adil yargılanmadı ve idam kararı aceleyle verildi" - Son Dakika
19:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini ziyaret etti (2) - Son Dakika
19:53 ESKİ EŞİNİ HASTANEDE BIÇAKLAYAN KOCA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 20:04:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Palancıoğlu güne Camikebir'de başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]