Son Dakika Haberleri: Başkan Palancıoğlu: "Havacılık Lisesi bizi heyecanlandırıyor"
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Başkan Palancıoğlu: "Havacılık Lisesi bizi heyecanlandırıyor"

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açılan Türkiye'nin en büyük havacılık etkinliği olan Teknofest'e katıldı.

Başkan Palancıoğlu:

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açılan Türkiye'nin en büyük havacılık etkinliği olan Teknofest'e katıldı.


Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi'de hayata geçireceği Teknoloji Lisesi, Teknoloji Atölyesi ve Havacılık Lisesi ile geleceğin teknoloji üretenlerinin bu okullarda yetişeceğini söyledi.


Etkinlik hakkında bilgi veren Başkan Dr. Palancıoğlu, "İstanbul'da düzenlenen Teknofest'e katıldık. Kayseri'de hayata geçireceğimiz teknoloji atölyeleri ve teknoloji lisesinin ne kadar doğru bir proje olduğunu Teknofest'te bir kez daha görmüş olduk. Teknoloji çağında çağa ayak uyduran Kayseri'nin geleceğini etkileyecek projelerimizi en kısa zamanda nasip olursa hayata geçireceğiz. Gelecek artık tamamen teknolojide. Ülkemiz geleceği adına bu tür çalışmaları sürdüren gençlere hizmetlerimizle her zaman destek olacağız. Burada gördüklerimizle gurur duyduk. Dinamik, genç ve enerjik bir nüfusa sahip olan ülkemizin teknolojide çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum" dedi.


Yakında hayata geçecek olan Teknoloji Lisesi ve Teknoloji Atölyesi'nde yeni mucitlerin yetişeceğini vurgulayan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Teknoloji Lisesi'nde teknolojiyle alakalı robotik kodlama, akıl ve zeka gibi farklı imkanlarının olduğu laboratuvarlar olacak. Bu lisemiz Kayseri'nin değil Türkiye'nin gözbebeği olacak. Kayseri'nin sanayisini ve geleceğini ilgilendiren çok önemli bir proje. Teknoloji Atölyelerimizde ise gençler teknolojiyi tüketmeyecek aksine teknoloji üretecek. Atölyelerimizde her gencin yeteneğine ve isteğine göre mobil oyun atölyesi, animasyon atölyesi, robotik ve kodlama atölyesi, dene-yap atölyesi bulunacak. Farklı alanlarda yeteneği ve bilgisi olan gençleri aynı çatı altında toplayacağız" diye konuştu.


Bizi heyecanlandıran bir diğer projemiz ise Havacılık Lisesi diyen Başkan Palancıoğlu şunları ifade etti:


"Havacılık sektörünün son yıllarda göstermiş olduğu gelişme bu sektörde çalışacak personele olan talebi oldukça artırdı. Ulusal ve uluslararası havacılık standartlarını bilen teorik, teknik ve uygulama bilgisine sahip bireyleri yetiştirmek için inşallah havacılık lisesi kurmayı planlıyoruz. Bu okulda havacılık sektöründe yetişmiş nitelikli mezunlar verilecek. Teknofest'te projelerini tanıtan ve yarışan gençler teknoloji ve eğitim temelliydi. Bizde de inşallah geleceğin teknoloji üretenleri de bu tesislerimizde yetişecek." - KAYSERİ

Melikgazi, İstanbul, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:39 Kaynak: İHA
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