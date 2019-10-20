Son Dakika Haberleri: Başkan Palancıoğlu: "Hayatta kimin donanımı iyiyse o başarılı olur"
Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu: 'Hayatta kimin donanımı iyiyse o başarılı olur'

Başkan Palancıoğlu: "Hayatta kimin donanımı iyiyse o başarılı olur"

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Seyyid Burhaneddin Meslek Lisesi'ndeki öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı, gençlere nasihatlerde bulundu.

Başkan Palancıoğlu:

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Seyyid Burhaneddin Meslek Lisesi'ndeki öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı, gençlere nasihatlerde bulundu.


Seyyid Burhaneddin Meslek Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşide öğrencilik yıllarından ve iş hayatından örnekler vererek konuşmasına başlayan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Şimdi meslek liseleri çok avantajlı. Kendinize bu sınıflarda çok güzel yetiştirebilirsiniz. Nitelikli yetişmiş insan sayısı çok az. Sizler kendinizi çok iyi geliştirin. Ülkenin birliği ve beraberliğinin korunmasında ve devam etmesinde size çok iş düşüyor. Dertlenmeniz lazım bir konu üzerinde. Türkiye'nin geleceği iyi olacaksa bu sizlerin elinde. Dolayısıyla bu sıralardan çıkan birçoğunuz kamu yönetiminde söz sahibi olacak." dedi.


Öğrencilere her konuda nitelikli ve donanımlı olmaları gerektiğini nasihat eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu sözlerini şöyle tamamladı:


"Başarılı olun ki siz işi değil iş sizi arasın. Gençlik yıllarınızda bile bir dakikanızı boş geçirmeyin. Çalışmalarınızın yanında sosyal hayatta aktif olmayı da unutmayın Muhakkak kültürel etkinlikleri takip edin. Başaramayacağınız hiçbir şey yok bir şeyi başarmak için ısrarlı ve azimli olmalısınız. İngilizcenizi çok iyi geliştirin ve kendinizi her alanda çok iyi yetiştirin. Hayatta kimin donanımları fazlaysa en çok o başarılı olur. Hayata her zaman gülümseyen insanlar olun, etrafınıza pozitif enerji yayın. Kendinizi güveniniz tam olsun özgüvenli olun. Dualarım sizinle inşallah. Hepinize başarılar temenni ediyorum." - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Seyyid Burhaneddin, Meslek Lisesi, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:02 Kaynak: İHA
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