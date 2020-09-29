Mehmed Zahid Kotku-İpek Diyanet Eğitim Kültür Merkezi 13 Kasım'da açılacak - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hayırsever Dr. Sami İpek'in katkıları ile temeli atılan Mehmed Zahid Kotku-İpek Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Başkan Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2 bin 100 metrekarelik alana inşa edilen merkezde eğitimin yanında 4-6 yaş arası çocukların zihinsel, duygusal, sosyal, dini ve ahlaki gelişimini destekleyen sınıf ve oyun odaları bulunduğunu belirtti.

Merkezi 13 Kasım'da açmayı planladıklarını aktaran Palancıoğlu, "Bu hayrın gerçekleşmesine vesile olan Dr. Sami İpek ağabeyimize sizlerden dua bekliyorum. Kendisi şu anda yoğun bakımda dolayısıyla onun hayrını projesini takip etmek üzere buraya geldik. 13 Kasım gününü dört gözle bekliyordu. Cenab-ı Allah şifalar versin. İnşallah kendisinin katılımı ile açılışını yapacağız." ifadelerini kullandı.