Başkan Palancıoğlu hem yolu inceledi hem silindir aracı kullandı - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu hem yolu inceledi hem silindir aracı kullandı

16.12.2020 12:26
Başkan Palancıoğlu hem yolu inceledi hem silindir aracı kullandı, System.String[]

Melikgazi'de yapılan alt yapı ve üst yapı çalışmalarına katılarak yerinde inceleme yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erenköy Mahallesi Hatırlı Sokak'ta başlayan yol çalışmalarına katılarak silindir aracını kullandı.

Melikgazi'de yapılan alt yapı ve üst yapı çalışmalarına katılarak yerinde inceleme yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erenköy Mahallesi Hatırlı Sokak'ta başlayan yol çalışmalarına katılarak silindir aracını kullandı.

2020 yılında Melikgazi'de rekor asfalt çalışması yaptıklarını vurgulayan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Yılın son asfalt çalışmalarından birini yapıyoruz. Hatırlı Sokak'ta çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Burada yeşil alan ve yürüyüş yolu da yapacağız. 2020 yılında rekor seviyede yol yaptık, rekor kırdık. Son çalışmalarımızı havalar bozmadan tamamlıyoruz. Melikgazi için önemli ve hizmet dolu bir yıl oldu. Bu sene 170 kilometreye yakın asfalt döktük. Burada 1,5 kilometrelik asfaltımızı serip yolumuzu en kısa sürede hizmete açacağız. Rabbim bizlere güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Kışa girmeden son asfalt çalışmalarımızı da tamamlayıp sezonu kapatacağız. Tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yeni yolumuzun hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Erenköy Mahalle Muhtarı Nevin Kafalı ise Melikgazi Belediyesi'ne ve Başkan Palancıoğlu'na mahallesine yapılan çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu hem yolu inceledi hem silindir aracı kullandı
Başkan Palancıoğlu hem yolu inceledi hem silindir aracı kullandı
Başkan Palancıoğlu hem yolu inceledi hem silindir aracı kullandı
Başkan Palancıoğlu hem yolu inceledi hem silindir aracı kullandı
Başkan Palancıoğlu hem yolu inceledi hem silindir aracı kullandı

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Erenköy, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu hem yolu inceledi hem silindir aracı kullandı - Son Dakika


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