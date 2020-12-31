Başkan Palancıoğlu: "Hizmet ve rekor dolu bir yılı geride bıraktık" - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu: "Hizmet ve rekor dolu bir yılı geride bıraktık"

31.12.2020 13:01
Başkan Palancıoğlu:

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeni yıl kutlaması yayınlayarak pandemiye rağmen hizmette rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını vurguladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeni yıl kutlaması yayınlayarak pandemiye rağmen hizmette rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını vurguladı.

Pamdemiden dolayı zor bir yıl yaşadıklarını ancak Melikgazi Belediyesi olarak 2020 yılında salgınla güzel bir mücadele gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Nasıl bir yıldı hepimiz gerçekten şaşırdık. 2020 yılını acısıyla tatlısıyla geride bırakıyoruz. Salgının en üst düzeye çıkmasıyla gerçekten zor bir yıl geçirdik. Sadece vatandaşlarımız değil, kamu kurumları ekonomimiz, üretimimiz, esnafımız olarak çok zor dönemi geride bırakmış olduk. Ama çok şükür ülkemiz cennet gibi bir ülke. Hükümetimizin, devletimizin ve kurumlarımızın desteğiyle pandemide dünyada örnek bir mücadele sergiledik. Sağlık sistemi ve sağlık çalışanlarımız çok başarılı bir mücadele veriyor. Avrupa bile pandeminin ilk başladığı günden itibaren büyük sıkıntılar ve vefatlar yaşarken Türkiye diğer ülkelere göre gerçekten iyi bir konumda. Melikgazi Belediyesi olarak 2020 yılında salgınla muazzam bir mücadele gerçekleştirdik. Aynı zamanda da pandemiyi fırsata çevirdik. Yeni yollar yaptık, rekor seviyede asfalt döktük. 170 bin ton asfalt ile yaklaşık 170 kilometre asfalt yol yaptık. Yeni bisiklet yolları yaptık. 70 bin civarına ağaç diktik. Ama özellikle vurgulamak istiyorum. Fidan değil ağaç diktik. Bunlar 5, 10, 15, 20 yaşında daha büyük ağaçları dikerek Melikgazi'mizi çınar, ıhlamur ve meşelerle bezedik. Covid-19 ile mücadelemizde başarılı bir dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdik. Sağlık ocakları, eczaneler, akaryakıt istasyonları, bankalar, dükkanlar, okullar, camiler gibi çok farklı noktalarda dezenfekte işlemi yaptık. Dezenfekte ekibimi ayrıca teşekkür ediyorum. Tam 50 kişilik bir ekip sadece dezenfektasyon işiyle uğraştı" dedi.

Herkese 2021 yılında hayallerini ve hedeflerini planlamalarını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"2021'e girerken sizlerden bir Talebim olacak Sizlerden ricam her ülkenin her Kamu kurumunun belediyenin dahil bir planı vardır bir stratejisi vardır. Belediye olarak bizler 5 yıllık planlar yapar ona göre plan ve projelerimizi hazırlarız. Lütfen sizlerde çocuklarınızla beraber 2021 yılında planlayarak girin. Herkes kendine bir söz versin. Hayallerimizi hedef haline getirelim. Bu ülkenin kalkınması plan dahilinde olur. Lütfen bu planımızı yapalım. Sağlığımızı koruyacak, geleceğe yatırım yapacak planlar yapalım. Ülkemiz cennet gibi bir ülke. Bunun imkanını bilmemiz lazım. 2021 yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, hepinize hayırlı yıllar diliyorum." - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu: Hizmet ve rekor dolu bir yılı geride bıraktık

Melikgazi Belediyesi, Mustafa Palancıoğlu, Yeni Yıl, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu: 'Hizmet ve rekor dolu bir yılı geride bıraktık' - Son Dakika


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