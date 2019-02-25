Son Dakika Haberleri: Başkan Palancıoğlu Hunat Esnafıyla

Başkan Palancıoğlu Hunat Esnafıyla

51 dakika önce

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Palancıoğlu Hunat Esnafıyla, System.String[]
Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Başkan Palancıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Osman Keşoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Nuh Naci Yazgan Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Girdiği her dükkanda esnafın güler yüz ve samimi davranışıyla karşılanan Başkan Palancıoğlu ve beraberindekiler, girilmedik dükkan, sıkılmadık el bırakmadı. Palancıoğlu, esnafın yanı sıra vatandaşlarla da yakından ilgilendi. Fırıncı dükkanında pide pişiren Palancıoğlu, çay ocağında günün yorgunluğunu sıcak çayı yudumlayarak attı.

Palancıoğlu, eski ismi Yanıkoğlu olan Hunat Mahallesinde çocukluğunun geçtiğini belirterek, "Zamanın en güzel mahallelerinden biri olan Hunat'ta esnafımıza elimizden geldiğince destek vereceğiz. Şehir merkezindeki bu alanı daha da güzelleştirerek esnafımızı ve vatandaşlarımızı memnun edeceğiz. Onların taleplerini alacağız. Nasip olursa eski canlı, güzel günlerine yeniden kavuşturacağız. İnşallah Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin." diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:00 Kaynak: İHA

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